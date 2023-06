Lista de falecimentos dos dias 19 e 20 de junho de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h.







ADEMILSON MENDES DE OLIVEIRA - 47 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 20/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade

Publicidade





CASEMIRO DOS SANTOS - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:





GESSI DE OLIVEIRA JEREMIAS - 79 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 20/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

Publicidade





JOAO CUSTODIO FILHO - 66 anos - LEOPOLIS/PR

Falecimento em: 20/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: LEÓPOLIS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE LEÓPOLIS

Situação:





JOSEFA SOARES GONÇALVES - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PRESIDENTE PRUDENTE

Situação:

Publicidade





KELY CRISTINA LEMES DOS SANTOS - 42 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/06/2023

Data e Horário do Velório: 20/06/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 20/06/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO





ALCIDES ALVES DOS SANTOS - 86 anos - SAO JERONIMO DA SERRA/PR

Falecimento em: 19/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SÃO JERONIMO DA SERRA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE SÃO JERONIMO DA SERRA

Situação:





ANTONIO DE MOURA - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/06/2023

Data e Horário do Velório: 19/06/2023 - 22:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 20/06/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA

Situação: VELANDO





CATARINA MANELA EL ACHI - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/06/2023

Data e Horário do Velório: 20/06/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 20/06/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO