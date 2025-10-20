Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Obituário

Falecimentos dos dias 19 e 20 de outubro de 2025 em Londrina e região

Redação Bonde
20 out 2025 às 07:36

Compartilhar notícia

Foto: Guto Rocha
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Lista de falecimentos dos dias 19 e 20 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 7h30 desta segunda-feira (20).


CARMEN ALMAGRO GARCIA - 71 anos - LONDRINA/PR

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade

Falecimento em: 20/10/2025

Data e Horário do Velório:

Publicidade

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Publicidade

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade


EVANILDA CRISTINA MESQUITA - 52 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 20/10/2025

Publicidade

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ-PR

Publicidade

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Cadastre-se em nossa newsletter

Situação:


obituário Obituário Londrina obituários Falecimentos Acesf Acesf de Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas