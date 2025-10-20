Lista de falecimentos dos dias 19 e 20 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 7h30 desta segunda-feira (20).





CARMEN ALMAGRO GARCIA - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/10/2025

EVANILDA CRISTINA MESQUITA - 52 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 20/10/2025

Local do Velório: CAMBÉ-PR

Local do Sepultamento: OUTROS

