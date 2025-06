Lista de falecimentos dos dias 2 a 4 de junho de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 7h25 desta quarta-feira (4).





DORIVAL BODAO - 77 anos - ROLANDIA/PR

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Falecimento em: 04/06/2025

Data e Horário do Velório:

Publicidade

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Publicidade

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

Publicidade





ELISABETH MORENA CANSIAN - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/06/2025

Publicidade

Data e Horário do Velório: 04/06/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Publicidade

Data e Horário do Sepultamento: 04/06/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Publicidade

Situação: PREPARANDO





ADEMIR ANTONIO DE OLIVEIRA - 78 anos - JAPIRA/PR

Falecimento em: 03/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ALZIRA AFONSO DA SILVA - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANESIA DA SILVA KOANO - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/06/2025

Data e Horário do Velório: 03/06/2025 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 03/06/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





ANTONIO FRANCISCO DA COSTA - 78 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 03/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNIC. DE CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. CAMBE

Situação:





DJALMA CAMARGO - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ELIO PEREIRA VIEIRA - 85 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 03/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PRIMEIRO DE MAIO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





FRANCISCO LOPES DE MENESES - 74 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 03/06/2025

Data e Horário do Velório: 04/06/2025 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 05/06/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





GERALDO YUDI ICHINOSE - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/06/2025

Data e Horário do Velório: 03/06/2025 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 04/06/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA

Situação: VELANDO





GIOVANE HANRIETE DE OLIVEIRA - 44 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/06/2025

Data e Horário do Velório: 03/06/2025 - 08:00

Local do Velório: CAP NOVO BANDEIRANTES - FRANCISCO XAVIER DA SILVA, 525

Data e Horário do Sepultamento: 03/06/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





GIUSEPPE GIULIANI - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/06/2025

Data e Horário do Velório: 04/06/2025 - 05:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/06/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





JOSE DO AMARAL ZACARDI - 83 anos - JAGUAPITÃ/PR

Falecimento em: 03/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JAGUAPITÃ/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE JAGUAPITÃ/PR

Situação:





JOSE OLIVEIRA DOS ANGELOS - 67 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 03/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CORNELIO PROCOPIO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MARIA APARECIDA CASTRO DE BEM - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/06/2025

Data e Horário do Velório: 04/06/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/06/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





MARIA PIEDADE SALOMAO LOPES - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/06/2025

Data e Horário do Velório: 04/06/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/06/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





MARILENE DE AZEVEDO - 52 anos - SANTANA DO ITARARE/PR

Falecimento em: 03/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SANTANA DO ITARARE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MARIO DONIZETE GONÇALVES - 67 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 03/06/2025

Data e Horário do Velório: 04/06/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA CENTRAL - CAMBE

Data e Horário do Sepultamento: 04/06/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





MASSAE HIRAKURI - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ASSAI/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE ASSAI

Situação:





OLGA BALZANELLO FANTIN - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/06/2025

Data e Horário do Velório: 03/06/2025 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 04/06/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





UDO FAUCON - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/06/2025

Data e Horário do Velório: 04/06/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/06/2025 - 13:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





AMAFALDA BRUTOMESSO - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/06/2025

Data e Horário do Velório: 02/06/2925 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/06/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: PREPARANDO





ANA LEITE FERREIRA - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/06/2025

Data e Horário do Velório: 02/06/2025 - 10:00

Local do Velório: RESIDENCIA - RUA LEILA DINIZ, 280 - VIVI XAVIER

Data e Horário do Sepultamento: 02/06/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





ARACI LEÃO - 79 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 02/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA NOVO BANDEIRANTES/CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CAMBE

Situação:





BERENICE SOUZA CRUZ - 74 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 02/06/2025

Data e Horário do Velório: 03/06/2025 - 15:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 03/06/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





CARLOS JOSE GOES - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/06/2025

Data e Horário do Velório: 02/06/2025 - 12:30

Local do Velório: IG. PRESBITERIANA R. MATO GROSSO Nº 806

Data e Horário do Sepultamento: 02/06/2025 - 16:30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





CASILDA DE OLIVEIRA CARNEIRO - 92 anos - LONDRINA/

Falecimento em: 02/06/2025

Data e Horário do Velório: 02/06/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 03/06/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





DIAIR CARDOSO DE CAMPOS - 62 anos - SAO JERONIMO DA SERRA/PR

Falecimento em: 02/06/2025

Data e Horário do Velório: 02/06/2025 - 08:00

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





EDNA FRANCISCO ALVES - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/06/2025

Data e Horário do Velório: 03/06/2025 - 00:01

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 03/06/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





ELEODORO LEANDRO DE SOUZA - 59 anos - SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA/PR

Falecimento em: 02/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-PR

Situação:





EMICO NISHI KAGUE - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/06/2025

Data e Horário do Velório: 02/06/2025 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/06/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





FRANCISCO NATALINO BOZI - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/06/2025

Data e Horário do Velório: 02/06/2025 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 03/06/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





GILBERTO GALLI - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/06/2025

Data e Horário do Velório: 02/06/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/06/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: SEPULTADO





GUIDO HANSEN - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/06/2025

Data e Horário do Velório: 02/06/2025 - 15:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 03/06/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





HELENA BORGES NAVARRO - 0 anos - SABAUDIA/PR

Falecimento em: 02/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SABAUDIA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SABAUDIA-PR

Situação:





JOAO BATISTA DE SOUZA - 61 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 02/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CORNELIO PROCOPIO/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO

Situação:





JOAO BATISTA RODRIGUES - 60 anos - CONGONHAS/PR

Falecimento em: 02/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CONGONHAS-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CONGONHAS-PR

Situação:





JOAO PEREIRA DA SILVA - 67 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 02/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Situação:





JOAO PITOLI SOBRINHO - 76 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 02/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





LIDIA MARIA DE SOUZA - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/06/2025

Data e Horário do Velório: 02/06/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 03/06/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MARIA APARECIDA CORDEIRO - 56 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/06/2025

Data e Horário do Velório: 02/06/2025 - 16:00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 02/06/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





MARTA DE OLIVEIRA ALCANTARA - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/06/2025

Data e Horário do Velório: 02/06/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 02/06/2025 - 16:30

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





NEIDE MARIA THOMAZELLI - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/06/2025

Data e Horário do Velório: 03/06/2025 - 08:00

Local do Velório: RUA RIO DE JANEIRO, 587 - IGREJA METODISTA CENTRAL

Data e Horário do Sepultamento: 03/06/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: SEPULTADO





NILCEA DA SILVA - 49 anos - WENCESLAU BRAZ/PR

Falecimento em: 02/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: WENCESLAU BRAZ-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: WENCESLAU BRAZ-PR

Situação:





NYLZA GANDOLFI - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/06/2025

Data e Horário do Velório: 02/06/2025 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/06/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





PEDRO LEITE DE SAMPAIO - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/06/2025

Data e Horário do Velório: 02/06/2025 - 05:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 03/06/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





REGINA APARECIDA ROCHA - 48 anos - ALVORADA DO SUL/PR

Falecimento em: 02/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: BELA VISTA DO PARAISO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO

Situação:





REGINA GONCALVES BARBOSA - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/06/2025

Data e Horário do Velório: 03/06/2025 - 05:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 03/06/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





SONIA MARANA MIATTO - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/06/2025

Data e Horário do Velório: 02/06/2025 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/06/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





TIEKO NIITSUMA HONDA - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/06/2025

Data e Horário do Velório: 02/06/2025 - 01:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/06/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





VALDOMIRO RODRIGUES CAVALCANTI - 53 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 02/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





WALMOR MARCOS FAUSTINO - 63 anos - SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA/PR

Falecimento em: 02/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-PR

Situação:





ANA CATARINA ARTICO - 95 anos - JAGUAPITA/PR

Falecimento em: 01/06/2025

Data e Horário do Velório: 02/06/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/06/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





ANA LUCIA DA SILVA CORDEIRO DE TORRES - 53 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/06/2025

Data e Horário do Velório: 02/06/2025 - 00:01

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/06/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





BENEDITA PEREIRA DOS REIS - 67 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 01/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





CLODINEY DE SOUZA - 69 anos - JANDAIA DO SUL/PR

Falecimento em: 01/06/2025

Data e Horário do Velório: 01/06/2025 - 09:00

Local do Velório: JANDAIA DO SUL - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





DENER FRANK SILVA - 44 anos - UMUARAMA/PR

Falecimento em: 01/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





EDNA CRISTINA CUMPIAN - 54 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/06/2025

Data e Horário do Velório: 01/06/2025 - 15:00

Local do Velório: (IGREJA) AV DAS MARITACAS, 2306. VILA ROMANA

Data e Horário do Sepultamento: 02/06/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





ERICA FERNANDA CORREA - 47 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 01/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





EUDALDO DE OLIVEIRA - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/06/2025

Data e Horário do Velório: 01/06/2025 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 02/06/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





ISABELA SCHMIDT NAKAGAWA - 6 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/06/2025

Data e Horário do Velório: 01/06/2025 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/06/2025 - 00:01

Local do Sepultamento: CREMATORIO UNILUTUS

Situação: SEPULTADO





JOAO DOS SANTOS REIS - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JOAO MASSAO TANAHASHI - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/06/2025

Data e Horário do Velório: 01/06/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/06/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





JOAO TIVIROLLI - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/06/2025

Data e Horário do Velório: 01/06/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





JOSE TIAGO SANTANA - 89 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 01/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA APARECIDA GONCALVES - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/06/2025

Data e Horário do Velório: 02/06/2025 - 01:00

Local do Velório: IG AVIVAMENTO BIBLICO - 10 DE DEZEMBRO 1436

Data e Horário do Sepultamento: 02/06/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





MARLI JANDIRA BUENO - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/06/2025

Data e Horário do Velório: 01/06/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





NELZINA DA SILVEIRA MOTA - 76 anos - CAMBARA/PR

Falecimento em: 01/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ODINIR DE OLIVEIRA - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/06/2025

Data e Horário do Velório: 01/06/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/06/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





OTILIA AMBROSIO DA SILVA - 84 anos - SANTA MARIANA/PR

Falecimento em: 01/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SANTA MARIANA/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ROSENILTON ALVES DE OLIVEIRA - 56 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/06/2025

Data e Horário do Velório: 02/06/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 02/06/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: SEPULTADO





VALDENILDA JESUS LAUREANO AMERICO - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: