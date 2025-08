Lista de falecimentos dos dias 2 e 3 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 10h04 deste sábado (02).









ANDRE CAMPOS VENERA - 45 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/08/2025

Data e Horário do Velório: 03/08/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 09/08/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

ANIBAL MORATO - 72 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 03/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





HUMBERTO DE ALMEIDA - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: A DEFINIR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação:





INES CLEMILDE MORSELLI FERNANDES - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação:





JOANA GARCIA NOMURA - 0 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 03/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOAO GOMES VARGIAO - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/08/2025

Data e Horário do Velório: 03/08/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/08/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL WARTA

Situação: VELANDO





JOSE ROBERTO BALASSA - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/08/2025

Data e Horário do Velório: 03/08/2025 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 03/08/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO

MARIA CACILDA ANSELMO - 72 anos - ARAPONGAS/PR

Falecimento em: 03/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: