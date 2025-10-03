Lista de falecimentos dos dias 2 e 3 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h15 desta sexta-feira (3).
BRUNA APARECIDA GUIDE - 34 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 03/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
DENILSON FERREIRA DE ALMEIDA - 55 anos - JABOTI/PR
Falecimento em: 03/10/2025
Data e Horário do Velório: 03/10/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 04/10/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: PREPARANDO
MARIA CRISTINA ETORI JONAITIS - 79 anos - JOAQUIM TÁVORA/PR
Falecimento em: 03/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ARCILIA GOES - 76 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 02/10/2025
Data e Horário do Velório: 03/10/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA MORTUARIA CENTRAL DE CAMBE
Data e Horário do Sepultamento: 03/10/2025 - 12:00
Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE CAMBE
Situação: VELANDO
CLEUBER D AVILLA BOIM - 54 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 02/10/2025
Data e Horário do Velório: 02/10/2025 - 17:30
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 03/10/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
DANILO GUZELLA - 73 anos - URAÍ/PR
Falecimento em: 02/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
EURIDES ERMINIO MACHADO - 85 anos - CONGONHINHAS/PR
Falecimento em: 02/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CONGONHINHAS/PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS
Situação:
FRANCISCO MARIANO DA SILVA - 80 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 02/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA
Situação:
GENIR DA SILVA SANTOS - 72 anos - CORNÉLIO PROCÓPIO/PR
Falecimento em: 02/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
JOSE EDNALDO MENDES DOS SANTOS - 70 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 02/10/2025
Data e Horário do Velório: 03/10/2025 - 06:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 03/10/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: VELANDO