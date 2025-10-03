Lista de falecimentos dos dias 2 e 3 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h15 desta sexta-feira (3).





BRUNA APARECIDA GUIDE - 34 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

DENILSON FERREIRA DE ALMEIDA - 55 anos - JABOTI/PR

Falecimento em: 03/10/2025

Data e Horário do Velório: 03/10/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/10/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO





MARIA CRISTINA ETORI JONAITIS - 79 anos - JOAQUIM TÁVORA/PR

Falecimento em: 03/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ARCILIA GOES - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/10/2025

Data e Horário do Velório: 03/10/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA MORTUARIA CENTRAL DE CAMBE

Data e Horário do Sepultamento: 03/10/2025 - 12:00

Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE CAMBE

Situação: VELANDO





CLEUBER D AVILLA BOIM - 54 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/10/2025

Data e Horário do Velório: 02/10/2025 - 17:30

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/10/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





DANILO GUZELLA - 73 anos - URAÍ/PR

Falecimento em: 02/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





EURIDES ERMINIO MACHADO - 85 anos - CONGONHINHAS/PR

Falecimento em: 02/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CONGONHINHAS/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

Situação:





FRANCISCO MARIANO DA SILVA - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

Situação:





GENIR DA SILVA SANTOS - 72 anos - CORNÉLIO PROCÓPIO/PR

Falecimento em: 02/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOSE EDNALDO MENDES DOS SANTOS - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/10/2025

Data e Horário do Velório: 03/10/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/10/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO

Situação: VELANDO







