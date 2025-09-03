Lista de falecimentos dos dias 2 e 3 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h15 desta quarta-feira (03).

JOAO JULIANO MARTINS - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





JOSE MANOEL DA SILVA FILHO - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/09/2025

Data e Horário do Velório: 03/09/2025 - 11:30

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM MARACANÃ

Data e Horário do Sepultamento: 03/09/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

Publicidade





MARIA DE LOURDES PACHECO PEREIRA - 74 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 03/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





Publicidade

MILTON COSTA - 64 anos - SAPOPEMA/PR

Falecimento em: 03/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





Publicidade

VINICIO CLEMENTE DE SOUZA - 82 anos - IBAITI/PR

Falecimento em: 03/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





Publicidade

VITOR MENDES DE BRITO - 66 anos - RIBEIRAO DO PINHAL/PR

Falecimento em: 03/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: RIBEIRAO DO PINHAL-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: RIBEIRAO DO PINHAL-PR

Situação:





ANNANIZIA PINHEIRO FERREIRA - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/09/2025

Data e Horário do Velório: 02/09/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 03/09/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO