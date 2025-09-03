Lista de falecimentos dos dias 2 e 3 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h15 desta quarta-feira (03).
JOAO JULIANO MARTINS - 74 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 03/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
JOSE MANOEL DA SILVA FILHO - 66 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 03/09/2025
Data e Horário do Velório: 03/09/2025 - 11:30
Local do Velório: CAPELA DO JARDIM MARACANÃ
Data e Horário do Sepultamento: 03/09/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
MARIA DE LOURDES PACHECO PEREIRA - 74 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 03/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
MILTON COSTA - 64 anos - SAPOPEMA/PR
Falecimento em: 03/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
VINICIO CLEMENTE DE SOUZA - 82 anos - IBAITI/PR
Falecimento em: 03/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
VITOR MENDES DE BRITO - 66 anos - RIBEIRAO DO PINHAL/PR
Falecimento em: 03/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: RIBEIRAO DO PINHAL-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: RIBEIRAO DO PINHAL-PR
Situação:
ANNANIZIA PINHEIRO FERREIRA - 89 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 02/09/2025
Data e Horário do Velório: 02/09/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA
Data e Horário do Sepultamento: 03/09/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO