Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Obituário

Falecimentos dos dias 2 e 3 de setembro de 2025 em Londrina e região

Redação Bonde
03 set 2025 às 09:15

Compartilhar notícia

Foto: Guto Rocha
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Lista de falecimentos dos dias 2 e 3 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h15 desta quarta-feira (03).


JOAO JULIANO MARTINS - 74 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 03/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


JOSE MANOEL DA SILVA FILHO - 66 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 03/09/2025
Data e Horário do Velório: 03/09/2025 - 11:30
Local do Velório: CAPELA DO JARDIM MARACANÃ
Data e Horário do Sepultamento: 03/09/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO

Publicidade


MARIA DE LOURDES PACHECO PEREIRA - 74 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 03/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:


Publicidade

MILTON COSTA - 64 anos - SAPOPEMA/PR
Falecimento em: 03/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:


Publicidade

VINICIO CLEMENTE DE SOUZA - 82 anos - IBAITI/PR
Falecimento em: 03/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:


Publicidade

VITOR MENDES DE BRITO - 66 anos - RIBEIRAO DO PINHAL/PR
Falecimento em: 03/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: RIBEIRAO DO PINHAL-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: RIBEIRAO DO PINHAL-PR
Situação:


ANNANIZIA PINHEIRO FERREIRA - 89 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 02/09/2025
Data e Horário do Velório: 02/09/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA
Data e Horário do Sepultamento: 03/09/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO

obituário Obituário Londrina Falecimentos quem morreu Acesf Acesf de Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas