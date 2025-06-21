Falecimentos dos dias 20 a 21 de junho de 2025 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 20 a 21de junho de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h00 deste sábado (21).
AMADEU
CASARIN - 92 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 21/06/2025
Data e Horário do Velório: 21/06/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 21/06/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: VELANDO
APARECIDA
DE LIMA ROBERTO - 67 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 21/06/2025
Data e Horário do Velório: 21/06/2025 - 18:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 22/06/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
LIDIA
BORACK - 66 anos - SAO PEDRO DO IVAI/PR
Falecimento em: 21/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: CEM. MUN. SAO PEDRO DO IVAI
Situação:
NELSON
LAUREANO PIRES - 66 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR
Falecimento em: 21/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: CEMIT. CORNELIO PROCOPIO
Situação:
SEBASTIAO
ROBERTO RAIMUNDO - 70 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 21/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO WARTA
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: DISTRITAL WARTA
Situação:
AMADEU
PEREIRA DE GODOY - 87 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 20/06/2025
Data e Horário do Velório: 20/06/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 21/06/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: JOÃO XXIII
Situação: VELANDO