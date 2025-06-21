Falecimentos dos dias 20 a 21 de junho de 2025 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 20 a 21de junho de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h00 deste sábado (21).





AMADEU CASARIN - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/06/2025

Data e Horário do Velório: 21/06/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/06/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





APARECIDA DE LIMA ROBERTO - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/06/2025

Data e Horário do Velório: 21/06/2025 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 22/06/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





LIDIA BORACK - 66 anos - SAO PEDRO DO IVAI/PR

Falecimento em: 21/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEM. MUN. SAO PEDRO DO IVAI

Situação:





NELSON LAUREANO PIRES - 66 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 21/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMIT. CORNELIO PROCOPIO

Situação:





SEBASTIAO ROBERTO RAIMUNDO - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO WARTA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: DISTRITAL WARTA

Situação:





AMADEU PEREIRA DE GODOY - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/06/2025

Data e Horário do Velório: 20/06/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 21/06/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO