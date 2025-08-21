Lista de falecimentos dos dias 20 e 21 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h10 desta quinta-feira (21).
PEDRO BORGES - 87 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 21/08/2025
Data e Horário do Velório: 21/08/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA
Data e Horário do Sepultamento: 21/08/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
ADAO MENDES CABRAL - 69 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 20/08/2025
Data e Horário do Velório: 20/08/2025 - 18:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 21/08/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
ALVARO BAETA - 77 anos - GUARACI/PR
Falecimento em: 20/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
ANTONIO PHELIPINI NETO - 68 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 20/08/2025
Data e Horário do Velório: 21/08/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 21/08/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO