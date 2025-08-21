Lista de falecimentos dos dias 20 e 21 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h10 desta quinta-feira (21).





PEDRO BORGES - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/08/2025

Data e Horário do Velório: 21/08/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 21/08/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

ADAO MENDES CABRAL - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/08/2025

Data e Horário do Velório: 20/08/2025 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 21/08/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ALVARO BAETA - 77 anos - GUARACI/PR

Falecimento em: 20/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ANTONIO PHELIPINI NETO - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/08/2025

Data e Horário do Velório: 21/08/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 21/08/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO



