Lista de falecimentos dos dias 20 e 21 de janeiro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 07h25.



JOSEFINA JACINTA DE SOUZA - 71 anos - LONDRINA

Comunicação em: 21/01/2022 - 05H30

Falecimento em: 21/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JEANE REGINA DAVID - 56 anos - LONDRINA

Comunicação em: 21/01/2022 - 04H17

Falecimento em: 21/01/2022

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/01/2022 - 11H30

Local do Sepultamento: SÃO PAULO





CAROLINE DA SILVA SAVIO - 19 anos - CENTENÁRIO DO SUL

Comunicação em: 21/01/2022 - 03:41 am

Falecimento em: 20/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





NIVALDO DE SOUZA - 60 anos - LONDRINA

Comunicação em: 21/01/2022 - 00H28

Falecimento em: 20/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 21/01/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





NILDA ALVES POLETINI - 71 anos - LONDRINA

Comunicação em: 20/01/2022 - 23H09

Falecimento em: 20/01/2022

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 21/01/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





VICENTE PAULO DE OLIVEIRA - 76 anos - CAMBÉ

Comunicação em: 20/01/2022 - 21H17

Falecimento em: 20/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





BENEDITA DE BARROS CHAVES - 73 anos - LONDRINA

Comunicação em: 20/01/2022 - 20H45

Falecimento em: 20/01/2022

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 21/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





JOAO MARIA DE ASSIS - 66 anos - LONDRINA

Comunicação em: 20/01/2022 - 19H59

Falecimento em: 20/01/2022

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 21/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARIA ANTONIETA DE MENDONCA CAMPOS - 104 anos - LONDRINA

Comunicação em: 20/01/2022 - 19H12

Falecimento em: 20/01/2022

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 26/01/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA





JOAQUIM YUUTA KIATAQUE DA SILVA - 13 anos - LONDRINA

Comunicação em: 20/01/2022 - 17H57

Falecimento em: 20/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/01/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO





JOSE ANISIO ZANETTI - 74 anos - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

Comunicação em: 20/01/2022 - 15H30

Falecimento em: 20/01/2022

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 21/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





JOSE APARECIDO DA SILVA - 58 anos - CORNÉLIO PROCÓPIO

Comunicação em: 20/01/2022 - 11:44 am

Falecimento em: 20/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA ANA MANOEL DE ARAUJO - 76 anos - LONDRINA

Comunicação em: 20/01/2022 - 10H23

Falecimento em: 20/01/2022

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/01/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS