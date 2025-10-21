Lista de falecimentos dos dias 20 e 21 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h05 desta terça-feira (21).





ANTONIO MAXIMIANO DA SILVA - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/10/2025

Data e Horário do Velório: 21/10/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/10/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO

DEJANIRA DOS REIS PEREIRA - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/10/2025

Data e Horário do Velório: 21/10/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 21/10/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





AGILDO ALVES DE SA - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO C/ ACOMP.

Data e Horário do Sepultamento: 20/10/2025 - 15:30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO

ALBERTO GRANADOS RODRIGUEZ - 34 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/10/2025

Data e Horário do Velório: 20/10/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 21/10/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





ALICE MITICO UMEYAMA - 64 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/10/2025

Data e Horário do Velório: 21/10/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 21/10/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO

AMAURI PEREIRA DE SOUZA - 54 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/10/2025

Data e Horário do Velório: 21/10/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 21/10/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO



