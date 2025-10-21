Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
OBITUÁRIO

Falecimentos dos dias 20 e 21 de outubro de 2025 em Londrina e região

Redação Bonde
21 out 2025 às 09:04

Compartilhar notícia

Foto: Guto Rocha
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Lista de falecimentos dos dias 20 e 21 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h05 desta terça-feira (21).


ANTONIO MAXIMIANO DA SILVA - 76 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 21/10/2025
Data e Horário do Velório: 21/10/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 21/10/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


DEJANIRA DOS REIS PEREIRA - 74 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 21/10/2025
Data e Horário do Velório: 21/10/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 21/10/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO


AGILDO ALVES DE SA - 76 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 20/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO C/ ACOMP.
Data e Horário do Sepultamento: 20/10/2025 - 15:30
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: SEPULTADO

Publicidade


ALBERTO GRANADOS RODRIGUEZ - 34 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 20/10/2025
Data e Horário do Velório: 20/10/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 21/10/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS
Situação: VELANDO


ALICE MITICO UMEYAMA - 64 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 20/10/2025
Data e Horário do Velório: 21/10/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 21/10/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: PREPARANDO

Cadastre-se em nossa newsletter


AMAURI PEREIRA DE SOUZA - 54 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 20/10/2025
Data e Horário do Velório: 21/10/2025 - 06:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 21/10/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: VELANDO


obituário Falecimentos quem morreu mortes Acesf Acesf de Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas