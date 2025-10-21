Lista de falecimentos dos dias 20 e 21 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h05 desta terça-feira (21).
ANTONIO MAXIMIANO DA SILVA - 76 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 21/10/2025
Data e Horário do Velório: 21/10/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 21/10/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO
DEJANIRA DOS REIS PEREIRA - 74 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 21/10/2025
Data e Horário do Velório: 21/10/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 21/10/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
AGILDO ALVES DE SA - 76 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 20/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO C/ ACOMP.
Data e Horário do Sepultamento: 20/10/2025 - 15:30
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: SEPULTADO
ALBERTO GRANADOS RODRIGUEZ - 34 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 20/10/2025
Data e Horário do Velório: 20/10/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 21/10/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
ALICE MITICO UMEYAMA - 64 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 20/10/2025
Data e Horário do Velório: 21/10/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 21/10/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: PREPARANDO
AMAURI PEREIRA DE SOUZA - 54 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 20/10/2025
Data e Horário do Velório: 21/10/2025 - 06:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 21/10/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: VELANDO