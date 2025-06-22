- Lista de falecimentos dos dias 21 a 22 de junho de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h30 deste domingo (22).
CLAUDIO APARECIDO DE CAMARGO - 60 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 22/06/2025
Data e Horário do Velório: 22/06/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 22/06/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: PREPARANDO
DARCI SASSI CUBASKI - 59 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 22/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAMBE
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
JOSE NETTO SQUILLINO - 85 anos - ARAPONGAS/PR
Falecimento em: 22/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
MARIA CONCEBIDA ALVES - 77 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 22/06/2025
Data e Horário do Velório: 22/06/2025 - 15:00
Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA
Data e Horário do Sepultamento: 23/06/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
MARIA HELENA GONCALVES BRITO - 69 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 22/06/2025
Data e Horário do Velório: 22/06/2025 - 12:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 22/06/2025 - 18:00
Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO
ADILSON VERONES - 56 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 21/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ALAIDE SOARES DE ALMEIDA - 64 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 21/06/2025
Data e Horário do Velório: 21/06/2025 - 18:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 22/06/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
ALTAIR ALEIXO - 58 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 21/06/2025
Data e Horário do Velório: 22/06/2025 - 06:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 22/06/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO