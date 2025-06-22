Lista de falecimentos dos dias 21 a 22 de junho de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h30 deste domingo (22).









CLAUDIO APARECIDO DE CAMARGO - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/06/2025

Data e Horário do Velório: 22/06/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 22/06/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO





DARCI SASSI CUBASKI - 59 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 22/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





JOSE NETTO SQUILLINO - 85 anos - ARAPONGAS/PR

Falecimento em: 22/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade





MARIA CONCEBIDA ALVES - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/06/2025

Data e Horário do Velório: 22/06/2025 - 15:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 23/06/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

Publicidade





MARIA HELENA GONCALVES BRITO - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/06/2025

Data e Horário do Velório: 22/06/2025 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 22/06/2025 - 18:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





ADILSON VERONES - 56 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 21/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade





ALAIDE SOARES DE ALMEIDA - 64 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/06/2025

Data e Horário do Velório: 21/06/2025 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 22/06/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





ALTAIR ALEIXO - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/06/2025

Data e Horário do Velório: 22/06/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 22/06/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO