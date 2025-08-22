



Lista de falecimentos dos dias 21 e 22 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h13 desta sexta-feira (22).













GERTRUDES FARIA - 75 anos - FIGUEIRA/PR

Falecimento em: 22/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: RUA BURITI, 70 CENTRO - FIGUEIRA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

GETULIO ALVES TRAVESSOLI - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

LAURA DE MELLO - 89 anos - JUNDIAI DO SUL/PR

Falecimento em: 22/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

LEONICE FONSECA E SILVA - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/08/2025

Data e Horário do Velório: 22/08/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 22/08/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

ROMULO DE OLIVEIRA NEVES - 47 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/08/2025

Data e Horário do Velório: 22/08/2025 - 08:30

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 22/08/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





SERGIO DIAS FRANCISCO - 64 anos - BANDEIRANTES/PR/PR

Falecimento em: 22/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

AFONSO FERNANDES DE AZEVEDO - 74 anos - SIQUEIRA CAMPOS/PR

Falecimento em: 21/08/2025

Data e Horário do Velório: 21/08/2021 - 09:40

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

ANA DE SOUZA RIBEIRO - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/08/2025

Data e Horário do Velório: 21/08/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 22/08/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

ANANIZIA FRANCISCO DA SILVA - 81 anos - LONDRINA/

Falecimento em: 21/08/2025

Data e Horário do Velório: 21/08/2025 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 22/08/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





APARECIDA PRUDENCIO REINER - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/08/2025

Data e Horário do Velório: 21/08/2021 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 22/08/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ARLINDO JOSE PINHEIRO - 67 anos - NOVA SANTA BARBARA/PR

Falecimento em: 21/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





AUREA APARECIDA FIRMINO - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/08/2025

Data e Horário do Velório: 22/08/2025 - 02:00

Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 22/08/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: VELANDO





DENILSON DE FREITAS - 37 anos - MANOEL RIBAS/PR

Falecimento em: 21/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





DJALMA JOSE ALVES - 92 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 21/08/2025

Data e Horário do Velório: 22/08/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA CENTRAL - CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





DUSOLINA MOYA CUSTODIO - 77 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 21/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





EDNA MARIA CALDON FLAUZINO - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/08/2025

Data e Horário do Velório: 21/08/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 22/08/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





ERCILIA APARECIDA DUQUE SABADINI - 80 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 21/08/2025

Data e Horário do Velório: 21/08/2025 - 10:40

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ISABEL VERONICA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA - 62 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 21/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MARIA APARECIDA DE LIMA CANDIDO - 95 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/08/2025

Data e Horário do Velório: 22/08/2025 - 05:00

Local do Velório: 8ª IGREJA PRESBITERIANA-RUA VENEZA, 70

Data e Horário do Sepultamento: 22/08/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: VELANDO





NILDA FROSINO DE OLIVEIRA - 55 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/08/2025

Data e Horário do Velório: 22/08/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 22/08/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





NOEMIA ROSA BUFALIERI - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/08/2025

Data e Horário do Velório: 21/08/2025 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 21/08/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





ODAIR VIEIRA - 74 anos - RIBEIRAO DO PINHAL/PR

Falecimento em: 21/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: RIBEIRAO DO PINHAL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





OTACILIO BIBIANO DA SILVA - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/08/2025

Data e Horário do Velório: 21/08/2025 - 16:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 21/08/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO