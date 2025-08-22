Lista de falecimentos dos dias 21 e 22 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h13 desta sexta-feira (22).
GERTRUDES FARIA - 75 anos - FIGUEIRA/PR
Falecimento em: 22/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: RUA BURITI, 70 CENTRO - FIGUEIRA
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
GETULIO ALVES TRAVESSOLI - 85 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 22/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
LAURA DE MELLO - 89 anos - JUNDIAI DO SUL/PR
Falecimento em: 22/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
LEONICE FONSECA E SILVA - 78 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 22/08/2025
Data e Horário do Velório: 22/08/2025 - 11:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 22/08/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
ROMULO DE OLIVEIRA NEVES - 47 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 22/08/2025
Data e Horário do Velório: 22/08/2025 - 08:30
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 22/08/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
SERGIO DIAS FRANCISCO - 64 anos - BANDEIRANTES/PR/PR
Falecimento em: 22/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
AFONSO FERNANDES DE AZEVEDO - 74 anos - SIQUEIRA CAMPOS/PR
Falecimento em: 21/08/2025
Data e Horário do Velório: 21/08/2021 - 09:40
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ANA DE SOUZA RIBEIRO - 66 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 21/08/2025
Data e Horário do Velório: 21/08/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 22/08/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
ANANIZIA FRANCISCO DA SILVA - 81 anos - LONDRINA/
Falecimento em: 21/08/2025
Data e Horário do Velório: 21/08/2025 - 21:00
Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 22/08/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
APARECIDA PRUDENCIO REINER - 70 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 21/08/2025
Data e Horário do Velório: 21/08/2021 - 20:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 22/08/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
ARLINDO JOSE PINHEIRO - 67 anos - NOVA SANTA BARBARA/PR
Falecimento em: 21/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
AUREA APARECIDA FIRMINO - 63 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 21/08/2025
Data e Horário do Velório: 22/08/2025 - 02:00
Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE
Data e Horário do Sepultamento: 22/08/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: SÃO PAULO
Situação: VELANDO
DENILSON DE FREITAS - 37 anos - MANOEL RIBAS/PR
Falecimento em: 21/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
DJALMA JOSE ALVES - 92 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 21/08/2025
Data e Horário do Velório: 22/08/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA CENTRAL - CAMBE
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
DUSOLINA MOYA CUSTODIO - 77 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 21/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
EDNA MARIA CALDON FLAUZINO - 72 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 21/08/2025
Data e Horário do Velório: 21/08/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 22/08/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: VELANDO
ERCILIA APARECIDA DUQUE SABADINI - 80 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 21/08/2025
Data e Horário do Velório: 21/08/2025 - 10:40
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
ISABEL VERONICA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA - 62 anos - PORECATU/PR
Falecimento em: 21/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
MARIA APARECIDA DE LIMA CANDIDO - 95 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 21/08/2025
Data e Horário do Velório: 22/08/2025 - 05:00
Local do Velório: 8ª IGREJA PRESBITERIANA-RUA VENEZA, 70
Data e Horário do Sepultamento: 22/08/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: SÃO PAULO
Situação: VELANDO
NILDA FROSINO DE OLIVEIRA - 55 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 21/08/2025
Data e Horário do Velório: 22/08/2025 - 06:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA
Data e Horário do Sepultamento: 22/08/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
NOEMIA ROSA BUFALIERI - 77 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 21/08/2025
Data e Horário do Velório: 21/08/2025 - 15:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 21/08/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
ODAIR VIEIRA - 74 anos - RIBEIRAO DO PINHAL/PR
Falecimento em: 21/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: RIBEIRAO DO PINHAL
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
OTACILIO BIBIANO DA SILVA - 63 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 21/08/2025
Data e Horário do Velório: 21/08/2025 - 16:00
Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 21/08/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO