Lista de falecimentos dos dias 21 e 22 de dezembro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







ABIGAIR ELIAS DA SILVA RODRIGUES - 60 anos - SAO JOAO DO IVAI/PR

Falecimento em: 22/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SAO JOAO DO IVAI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

ADEMIR ALVAREZ DOMINGOS - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





DINO ROMANO - 83 anos - PEDRINHAS PAULISTA/PR

Falecimento em: 22/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

JOSE CAETANO - 88 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Falecimento em: 22/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOSUE DE CAMPOS CAVALCANTE - 57 anos - JAGUAPITA/PR

Falecimento em: 22/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

THEREZINHA FUSTINONI DE LIMA - 85 anos - CENTENARIO DO SUL/PR

Falecimento em: 22/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

ALINE DE OLIVEIRA CESAR - 42 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/12/2022

Data e Horário do Velório: 21/12/2022 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/12/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO

ANIZIA MARIA DE JESUS BISPO - 92 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 21/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNICIPIO DE CAMBE - PR

Data e Horário do Sepultamento: 22/12/2022 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:





ANTONIO LUIZ - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA CREMAÇÃO-COVID 19

Data e Horário do Sepultamento: 21/12/2022 - 14:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





CELSO GIROTTO - 86 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 21/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNICIPIO DE CAMBE - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





CUSTODIO BRAZ DE CAMPOS - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/12/2022

Data e Horário do Velório: 21/12/2022 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 22/12/2022 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO