Lista de falecimentos dos dias 21 e 22 de fevereiro de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







JOSE CARLOS AOKI - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/02/2023

Data e Horário do Velório: 22/02/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 22/02/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO





ABELARDO CORREIA E SILVA - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/02/2023

Data e Horário do Velório: 21/02/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 22/02/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO