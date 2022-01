Lista de falecimentos dos dias 21 e 22 de janeiro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 10h29.



ZILDA MARIA DIAS TEIXEIRA - 73 anos - CAMBÉ

Comunicação em: 22/01/2022 - 09H54

Falecimento em: 22/01/2022

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





MIRIAN FRANCISCO MOREIRA - 61 anos

Comunicação em: 22/01/2022 - 09H47

Falecimento em: 22/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





GABRIELLI LOPES DOS SANTOS - 15 anos - LONDRINA

Comunicação em: 22/01/2022 - 09H42

Falecimento em: 22/01/2022

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 22/01/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ADILSON DAL-BO - 52 anos - ROLÂNDIA

Comunicação em: 22/01/2022 - 08H55

Falecimento em: 22/01/2022

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





SILVIO MOREIRA DOS SANTOS - 37 anos

Comunicação em: 22/01/2022 - 08H52

Falecimento em: 21/01/2022

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





EUDOCHIA DIAS OLIVEIRA SILVA - 84 anos - LONDRINA

Comunicação em: 22/01/2022 - 06H45

Falecimento em: 22/01/2022

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOSE FRANCISCO LEAO - 65 anos - CAMBÉ

Comunicação em: 22/01/2022 - 04H47

Falecimento em: 21/01/2022

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 22/01/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: ECOLÓGICO CREMATORIUM LONDRINA





MARIA PEREIRA CASTRO - 70 anos - LONDRINA

Comunicação em: 22/01/2022 - 04H37

Falecimento em: 22/01/2022

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 22/01/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL WARTA





MARIA APARECIDA PEREIRA - 71 anos - JAGUAPITÃ

Comunicação em: 22/01/2022 - 04H11

Falecimento em: 22/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ENOEL DE OLIVEIRA - 84 anos - LONDRINA

Comunicação em: 22/01/2022 - 04H09

Falecimento em: 22/01/2022

Local do Velório: IGR JESUS CRISTO SANTOS ULT. DIAS-R CONSTANTINO PASCHOAL 125

Data e Horário do Sepultamento: 22/01/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





JOSE ALVES DOS SANTOS - 86 anos - CAMBÉ

Comunicação em: 22/01/2022 - 03H59

Falecimento em: 22/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 22/01/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





MAURO ADRIANO LOPES RIBEIRO - 48 anos - PATO BRANCO

Comunicação em: 22/01/2022 - 03H13

Falecimento em: 21/01/2022

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 22/01/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





RUTH DE ARRUDA LOUREIRO - 93 anos - LONDRINA

Comunicação em: 22/01/2022 - 02H07

Falecimento em: 21/01/2022

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 22/01/2022 - 13H30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





INACIO MANOEL ARCHANJOLO - 73 anos - LONDRINA

Comunicação em: 22/01/2022 - 01H24

Falecimento em: 21/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 22/01/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





BEATRIZ RODRIGUES - 87 anos - LONDRINA

Comunicação em: 22/01/2022 - 01H10

Falecimento em: 21/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 22/01/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





JOSE CLAUDIO ALVES DO VALLE - 70 anos - BANDEIRANTES

Comunicação em: 21/01/2022 - 23H57

Falecimento em: 21/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





DANIEL COSTA - 62 anos - SIQUEIRA CAMPOS

Comunicação em: 21/01/2022 - 22H30

Falecimento em: 21/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





DEVANIR BELOMI - 83 anos - BELA VISTA DO PARAÍSO

Comunicação em: 21/01/2022 - 21H57

Falecimento em: 21/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA ADIVA GUEDES DE SOUZA - 83 anos - LONDRINA

Comunicação em: 21/01/2022 - 21H53

Falecimento em: 21/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA GORETE DE ARAUJO - 58 anos - CENTENÁRIO DO SUL

Comunicação em: 21/01/2022 - 20H46

Falecimento em: 21/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ALZIRA MOREIRA DE SANTANA - 84 anos - JATAIZINHO

Comunicação em: 21/01/2022 - 19H12

Falecimento em: 21/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 22/01/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





VALTAIR JOSE SILVA - 65 anos - LONDRINA

Comunicação em: 21/01/2022 - 17H22

Falecimento em: 21/01/2022

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 22/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





JAIRO SEBASTIAO DA SILVA - 61 anos - PINHALÃO

Comunicação em: 21/01/2022 - 16H59

Falecimento em: 21/01/2022

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





PEDRO PIRES DE LIMA - 72 anos - ROLÂNDIA

Comunicação em: 21/01/2022 - 15H11

Falecimento em: 21/01/2022

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS