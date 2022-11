Lista de falecimentos dos dias 21 e 22 de novembro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







HERMINIA MESSIAS DA SILVA - 84 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 22/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

Publicidade

Publicidade





ADAILTON SILVA DE OLIVEIRA - 52 anos - LONDRINA /PR

Falecimento em: 21/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 21/11/2022 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





ANDRE WILLIAN ROSA - 24 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/11/2022

Data e Horário do Velório: 22/11/2022 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 22/11/2022 - 09:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO

Publicidade

Publicidade





ANESIO FRANCISCO DE PAULO - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/11/2022

Data e Horário do Velório: 21/11/2022 - 11:00

Local do Velório: DIRETO

Data e Horário do Sepultamento: 21/11/2022 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





BENEDITA JOVELINA RODRIGUES - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/11/2022

Data e Horário do Velório: 21/11/2022 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/11/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO

Publicidade





CANGI SONOMURA - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/11/2022

Data e Horário do Velório: 22/11/2022 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 22/11/2022 - 10:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO

Publicidade





EURIDES TELES RODRIGUES - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/11/2022

Data e Horário do Velório: 22/11/2022 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 22/11/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: CREMATORIO LALUCE

Situação: VELANDO

Publicidade





FRANCISCO JOSE DOS SANTOS - 84 anos - TAMARANA /PR

Falecimento em: 21/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: TAMARANA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





HILDA ANACLETO DE ABREU - 95 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/11/2022

Data e Horário do Velório: 21/11/2022 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 21/11/2022 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO

Publicidade

Publicidade





INHEGARDT HILL - 81 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 21/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





IRINEU VERGILIO DE ALMEIDA - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/11/2022

Data e Horário do Velório: 21/11/2022 - 04:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 22/11/2022 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO

Publicidade





IZAAC ALVES DA SILVA - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/11/2022

Data e Horário do Velório: 21/11/2022 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 21/11/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JOAO CARLOS BORGES DA CRUZ - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/11/2022

Data e Horário do Velório: 21/11/2022 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 22/11/2022 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

Publicidade





JOAO DE ALMEIDA VIANA - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/11/2022

Data e Horário do Velório: 21/11/2022 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/11/2022 - 14:00

Local do Sepultamento: MUN. DE JACAREZINHO

Situação: SEPULTADO





JOSE APARECIDO RODRIGUES PEREIRA - 60 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 21/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOSE CAMPOS SOBRINHO - 67 anos - SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA/PR

Falecimento em: 21/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOSE GOMES DOS SANTOS - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/11/2022

Data e Horário do Velório: 21/11/2022 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 22/11/2022 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





JOSE LEAL - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/11/2022

Data e Horário do Velório: 21/11/2022 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 22/11/2022 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





LUIZ TADEU MONTEIRO DA SILVA - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/11/2022

Data e Horário do Velório: 22/11/2022 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 22/11/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO





MARIA APARECIDA FRIGHETTO - 66 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 21/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA APARECIDA GAION PEDRO - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/11/2022

Data e Horário do Velório: 21/11/2022 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 22/11/2022 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





MARIA MADALENA GALDINO - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/11/2022

Data e Horário do Velório: 22/11/2022 - 01:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO PAIQUERE

Data e Horário do Sepultamento: 22/11/2022 - 11:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ

Situação: VELANDO





MARIA NAZARE DE RESENDE SANTOS - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/11/2022

Data e Horário do Velório: 22/11/2022 - 09:00

Local do Velório: AV. DOM PEDRO II - 800 - IG. ASS. DEUS - SAO LUIZ

Data e Horário do Sepultamento: 22/11/2022 - 11:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL SÃO LUIZ

Situação: PREPARANDO





NELSON JOSE FERREIRA - 73 anos - IBIPORÃ/PR

Falecimento em: 21/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 21/11/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: SEPULTADO





NIVALDO ALBINO DE OLIVEIRA - 76 anos - PITANGUEIRAS/PR

Falecimento em: 21/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





OTAVIO GARCIA - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/11/2022

Data e Horário do Velório: 22/11/2022 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 22/11/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





VALDECIR CARVALHO DOS SANTOS - 51 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/11/2022

Data e Horário do Velório: 22/11/2022 - 02:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 22/11/2022 - 16:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA

Situação: VELANDO