Lista de falecimentos dos dias 21 e 22 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h22 desta quarta-feira (22).





ANNA APPARECIDA CAVAGNARI - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/10/2025

Data e Horário do Velório: 22/10/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 22/10/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO

JARBAS SIDNEY PINTO - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/10/2025

Data e Horário do Velório: 22/10/2025 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 22/10/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





ONOFRE DONIZETI DE CAMPOS - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/10/2025

Data e Horário do Velório: 22/10/2025 - 11:30

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 22/10/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





VERA LUCIA DOS SANTOS CUNHA - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/10/2025

Data e Horário do Velório: 22/10/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 22/10/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





ANNA BARIVIERA - 83 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 21/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: