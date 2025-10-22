Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Obituário

Falecimentos dos dias 21 e 22 de outubro de 2025 em Londrina e região

Redação Bonde
22 out 2025 às 09:32

Compartilhar notícia

Emerson Dias/ Ncom
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Lista de falecimentos dos dias 21 e 22 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h22 desta quarta-feira (22).


ANNA APPARECIDA CAVAGNARI - 90 anos - LONDRINA/PR

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade

Falecimento em: 22/10/2025

Data e Horário do Velório: 22/10/2025 - 06:00

Publicidade

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 22/10/2025 - 16:00

Publicidade

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO

Publicidade


JARBAS SIDNEY PINTO - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/10/2025

Publicidade

Data e Horário do Velório: 22/10/2025 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Publicidade

Data e Horário do Sepultamento: 22/10/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Publicidade

Situação: PREPARANDO


ONOFRE DONIZETI DE CAMPOS - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/10/2025

Data e Horário do Velório: 22/10/2025 - 11:30

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 22/10/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO


VERA LUCIA DOS SANTOS CUNHA - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/10/2025

Data e Horário do Velório: 22/10/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 22/10/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO


ANNA BARIVIERA - 83 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 21/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Cadastre-se em nossa newsletter

Situação:

obituário Obituário Londrina Falecimentos Acesf Acesf de Londrina morreu quem morreu
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas