Lista de falecimentos dos dias 21 e 22 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h22 desta quarta-feira (22).
ANNA APPARECIDA CAVAGNARI - 90 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 22/10/2025
Data e Horário do Velório: 22/10/2025 - 06:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 22/10/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS
Situação: VELANDO
JARBAS SIDNEY PINTO - 92 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 22/10/2025
Data e Horário do Velório: 22/10/2025 - 12:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 22/10/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: PREPARANDO
ONOFRE DONIZETI DE CAMPOS - 68 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 22/10/2025
Data e Horário do Velório: 22/10/2025 - 11:30
Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA
Data e Horário do Sepultamento: 22/10/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO
VERA LUCIA DOS SANTOS CUNHA - 62 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 22/10/2025
Data e Horário do Velório: 22/10/2025 - 11:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 22/10/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
ANNA BARIVIERA - 83 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 21/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação: