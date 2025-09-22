Lista de falecimentos dos dias 21 e 22 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 10h03 desta segunda-feira (22).





JURACIA MIRANDA - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

MARIA BEATRIZ MOREIRA DE FIGUEIREDO FARIA - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/09/2025

Data e Horário do Velório: 22/09/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 22/09/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO

NEUZA DE MELLO FERREIRA - 83 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR

Falecimento em: 22/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: BELA VISTA DO PARAISO-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: BELA VISTA DO PARAISO-PR

Situação:





RAFAEL PEREIRA PEDRO - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ADALZINA MARIA BARROS - 81 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 21/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANTONIO CAMILO DE MORAIS - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/09/2025

Data e Horário do Velório: 22/09/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 22/09/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





