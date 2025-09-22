Lista de falecimentos dos dias 21 e 22 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 10h03 desta segunda-feira (22).
JURACIA MIRANDA - 94 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 22/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
MARIA BEATRIZ MOREIRA DE FIGUEIREDO FARIA - 60 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 22/09/2025
Data e Horário do Velório: 22/09/2025 - 11:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 22/09/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO
NEUZA DE MELLO FERREIRA - 83 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR
Falecimento em: 22/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: BELA VISTA DO PARAISO-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: BELA VISTA DO PARAISO-PR
Situação:
RAFAEL PEREIRA PEDRO - 0 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 22/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
ADALZINA MARIA BARROS - 81 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 21/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ANTONIO CAMILO DE MORAIS - 82 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 21/09/2025
Data e Horário do Velório: 22/09/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA
Data e Horário do Sepultamento: 22/09/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
