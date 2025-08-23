Lista de falecimentos dos dias 22 e 23 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h38 deste sábado (23).





CLEIDE FATIMA PEREIRA - 64 anos - SIQUEIRA CAMPOS/PR

Falecimento em: 23/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SIQUEIRA CAMPOS-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SIQUEIRA CAMPOS-PR

Situação:

MARCIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS - 51 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

ORLANDO MATEUS PADER - 95 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/08/2025

Data e Horário do Velório: 23/08/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 23/08/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

OSWALDIR ALVES COSTA - 46 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS - 87 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 23/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ASSAI-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ASSAI-PR

Situação:





APARECIDA FEITOSA - 63 anos - GUARACI/PR

Falecimento em: 22/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





BENEDITO JOSE LEAL - 66 anos - SALTO DO ITARARE/PR

Falecimento em: 22/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





BENICIO DE JESUS VICIOLI SILVA - 4 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/08/2025

Data e Horário do Velório: 22/08/2025 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 23/08/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





BENJAMIN SALAMON FOGACA - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SERTANOPOLIS-PR

Situação:





DIRCE CABERLIN PANDOLFI - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/08/2025

Data e Horário do Velório: 23/08/2025 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 23/08/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





FRANCISCO D SILVA - 73 anos - JAGUAPITA/PR

Falecimento em: 22/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: