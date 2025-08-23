Lista de falecimentos dos dias 22 e 23 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h38 deste sábado (23).
CLEIDE FATIMA PEREIRA - 64 anos - SIQUEIRA CAMPOS/PR
Falecimento em: 23/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: SIQUEIRA CAMPOS-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: SIQUEIRA CAMPOS-PR
Situação:
MARCIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS - 51 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 23/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
ORLANDO MATEUS PADER - 95 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 23/08/2025
Data e Horário do Velório: 23/08/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE
Data e Horário do Sepultamento: 23/08/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
OSWALDIR ALVES COSTA - 46 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 23/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS - 87 anos - ASSAI/PR
Falecimento em: 23/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: ASSAI-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: ASSAI-PR
Situação:
APARECIDA FEITOSA - 63 anos - GUARACI/PR
Falecimento em: 22/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
BENEDITO JOSE LEAL - 66 anos - SALTO DO ITARARE/PR
Falecimento em: 22/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
BENICIO DE JESUS VICIOLI SILVA - 4 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 22/08/2025
Data e Horário do Velório: 22/08/2025 - 21:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 23/08/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
BENJAMIN SALAMON FOGACA - 0 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 22/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO COM ACOMPANHAMENTO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: SERTANOPOLIS-PR
Situação:
DIRCE CABERLIN PANDOLFI - 88 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 22/08/2025
Data e Horário do Velório: 23/08/2025 - 12:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 23/08/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: PREPARANDO
FRANCISCO D SILVA - 73 anos - JAGUAPITA/PR
Falecimento em: 22/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação: