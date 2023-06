Lista de falecimentos dos dias 22 e 23 de junho de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h.







ANTONIO TRINDADE - 75 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 23/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

IZABEL DE OLIVEIRA - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/06/2023

Data e Horário do Velório: 23/06/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 5 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 23/06/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





LOURENÇO LEPRI - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação:

LUCIANA DA ROCHA SILVA - 44 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 23/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





RITA ROSANA DA CONCEIÇÃO - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/06/2023

Data e Horário do Velório: 23/06/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 23/06/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





ALAN JUNIOR SERRA DA SILVA - 31 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/06/2023

Data e Horário do Velório: 23/06/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 23/06/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO