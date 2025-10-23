Lista de falecimentos dos dias 22 e 23 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h25 desta quinta-feira (23).
BERNADETE POSCAI - 83 anos - LONDRINA/PR
Receba nossas notícias NO CELULARWHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Falecimento em: 23/10/2025
Data e Horário do Velório: 23/10/2025 - 13:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 23/10/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
ISRAELITA MALAQUIAS - 80 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 23/10/2025
Data e Horário do Velório: 23/10/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 23/10/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
JOSE ROBERTO DA COSTA - 53 anos - GUAPIRAMA/PR
Falecimento em: 23/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
VALDINEIA APARECIDA DINIZ - 54 anos - CAMBÉ/PR
Falecimento em: 23/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: NOVA FÁTIMA/PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA
Situação:
ADAO MACHADO - 67 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 22/10/2025
Data e Horário do Velório: 22/10/2025 - 17:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 23/10/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
ANA MARIA DO VALLE LEITE - 81 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 22/10/2025
Data e Horário do Velório: 23/10/2025 - 18:00
Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA
Data e Horário do Sepultamento: 24/10/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA
Situação: PREPARANDO