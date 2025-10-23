Lista de falecimentos dos dias 22 e 23 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h25 desta quinta-feira (23).





BERNADETE POSCAI - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/10/2025

Data e Horário do Velório: 23/10/2025 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 23/10/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

ISRAELITA MALAQUIAS - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/10/2025

Data e Horário do Velório: 23/10/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 23/10/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





JOSE ROBERTO DA COSTA - 53 anos - GUAPIRAMA/PR

Falecimento em: 23/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





VALDINEIA APARECIDA DINIZ - 54 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 23/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: NOVA FÁTIMA/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA

Situação:





ADAO MACHADO - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/10/2025

Data e Horário do Velório: 22/10/2025 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 23/10/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ANA MARIA DO VALLE LEITE - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/10/2025

Data e Horário do Velório: 23/10/2025 - 18:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 24/10/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: PREPARANDO



