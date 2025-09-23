Pesquisar

Falecimentos dos dias 22 e 23 de setembro de 2025 em Londrina e região

Redação Bonde
23 set 2025 às 08:43

Foto: Guto Rocha
Lista de falecimentos dos dias 22 e 23 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h37 desta terça-feira (23).


JOSE BARBOSA - 86 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR
Falecimento em: 23/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:

KOITE INOUE - 93 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 23/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:


LUZIA TRAMONTINA GARDENAL - 79 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR
Falecimento em: 23/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: BELA VISTA DO PARAISO-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:

ADOLFINA DA SILVA ALVES - 94 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 22/09/2025
Data e Horário do Velório: 22/09/2025 - 17:00
Local do Velório: IG. PRESB. CENTRAL - R. JOAO XXIII 401
Data e Horário do Sepultamento: 23/09/2025 - 12:30
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: VELANDO


ANTONIA STOPA DOS SANTOS - 94 anos - CAMBARA/PR
Falecimento em: 22/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAMBARA-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:

ANTONIO CANDIDO WENCESLAU - 79 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR
Falecimento em: 22/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:


APPARECIDA RUAS DE OLIVEIRA - 88 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 22/09/2025
Data e Horário do Velório: 22/09/2025 - 15:30
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 22/09/2025 - 17:15
Local do Sepultamento: SÃO PAULO
Situação: SEPULTADO

JOSE ALONSO RODRIGUES - 81 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 22/09/2025
Data e Horário do Velório: 23/09/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE
Data e Horário do Sepultamento: 23/09/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO


JOSE ALVES FERNANDES - 80 anos - RIBEIRAO DO PINHAL/PR
Falecimento em: 22/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:


