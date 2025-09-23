Lista de falecimentos dos dias 22 e 23 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h37 desta terça-feira (23).





JOSE BARBOSA - 86 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR

Falecimento em: 23/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

KOITE INOUE - 93 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 23/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LUZIA TRAMONTINA GARDENAL - 79 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR

Falecimento em: 23/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: BELA VISTA DO PARAISO-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

ADOLFINA DA SILVA ALVES - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/09/2025

Data e Horário do Velório: 22/09/2025 - 17:00

Local do Velório: IG. PRESB. CENTRAL - R. JOAO XXIII 401

Data e Horário do Sepultamento: 23/09/2025 - 12:30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





ANTONIA STOPA DOS SANTOS - 94 anos - CAMBARA/PR

Falecimento em: 22/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBARA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

ANTONIO CANDIDO WENCESLAU - 79 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Falecimento em: 22/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





APPARECIDA RUAS DE OLIVEIRA - 88 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 22/09/2025

Data e Horário do Velório: 22/09/2025 - 15:30

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 22/09/2025 - 17:15

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: SEPULTADO

JOSE ALONSO RODRIGUES - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/09/2025

Data e Horário do Velório: 23/09/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 23/09/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





JOSE ALVES FERNANDES - 80 anos - RIBEIRAO DO PINHAL/PR

Falecimento em: 22/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:



