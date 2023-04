Lista de falecimentos dos dias 23 e 24 de abril de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h desta segunda-feira (24).







ANGELICA BRAZ DE ARAUJO - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/04/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação:

GERSON RODRIGUES GALIA - 57 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/04/2023

Data e Horário do Velório: 24/04/2023 - 09:30

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 24/04/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





JACI CORREA RODRIGUES - 78 anos - FIGUEIRA/PR

Falecimento em: 24/04/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: FIGUEIRA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/04/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ALEXANDRE AURELIANO DE ALMEIDA - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/04/2023

Data e Horário do Velório: 23/04/2023 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 24/04/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ANTONIO MARCOS LACERDA - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/04/2023

Data e Horário do Velório: 23/04/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 24/04/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO