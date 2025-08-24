Lista de falecimentos dos dias 23 e 24 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 10h11 deste domingo (24).
APARECIDA AMELIA BATISTA - 67 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 24/08/2025
Data e Horário do Velório: 24/08/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 24/08/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
APPARECIDO APPOLINARIO - 92 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR
Falecimento em: 24/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: SANTO ANTONIO DA PLATINA
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA
Situação:
JOAO MARIANO - 75 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 24/08/2025
Data e Horário do Velório: 24/08/2025 - 17:00
Local do Velório: R:MESSIAS DE OLIVEIRA ,150-GUILHERME PIRES -IG.LUZ DO MUNDO
Data e Horário do Sepultamento: 25/08/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
MIRIELLY MICHALAK ROSA SAUTER - 0 anos - SARANDI/PR
Falecimento em: 24/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE INAJA
Situação:
OLINDA CONCEIÇÃO ASSIS DE SOUZA - 98 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 24/08/2025
Data e Horário do Velório: 24/08/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 24/08/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: VELANDO
CLARINDA DA SILVA - 81 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 23/08/2025
Data e Horário do Velório: 23/08/2025 - 13:00
Local do Velório: CAPELA 2 DO PARQUE OURO VERDE
Data e Horário do Sepultamento: 23/08/2025 - 16:30
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
CLEIDE FATIMA PEREIRA - 64 anos - SIQUEIRA CAMPOS/PR
Falecimento em: 23/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: SIQUEIRA CAMPOS-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: SIQUEIRA CAMPOS-PR
Situação:
EDINEZ DA SILVA - 61 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 23/08/2025
Data e Horário do Velório: 24/08/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 24/08/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
JOSE MIGUEL DOS SANTOS - 76 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 23/08/2025
Data e Horário do Velório: 23/08/2025 - 22:00
Local do Velório: CAPELA 2 DO PARQUE OURO VERDE
Data e Horário do Sepultamento: 24/08/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS
Situação: SEPULTADO
JUAREZ FERNADO LEITE - 66 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 23/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: SÃO PAULO
Situação:
JURANDIR IZIDORO DA ROCHA - 71 anos - TAMARANA/PR
Falecimento em: 23/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
MARCIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS - 51 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 23/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO C/ ACOM.
Data e Horário do Sepultamento: 24/08/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS
Situação:
MARIA LUIZA BUENO FONSECA - 73 anos - SAPOPEMA/PR
Falecimento em: 23/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: SAPOPEMA/PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE SAPOPEMA
Situação:
MARIA LUIZA VIEIRA FRANCO SCARPIM - 74 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 23/08/2025
Data e Horário do Velório: 23/08/2025 - 21:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 24/08/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: SEPULTADO
MIRIAM NEVES EL BADOUY - 89 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 23/08/2025
Data e Horário do Velório: 23/08/2025 - 18:00
Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA
Data e Horário do Sepultamento: 24/08/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA
Situação: SEPULTADO
ORLANDO MATEUS PADER - 95 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 23/08/2025
Data e Horário do Velório: 23/08/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE
Data e Horário do Sepultamento: 23/08/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
OSWALDIR ALVES COSTA - 46 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 23/08/2025
Data e Horário do Velório: 23/08/2025 - 21:00
Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE
Data e Horário do Sepultamento: 24/08/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
RAFAEL DA SILVA CONDE - 2 anos - IBAITI/PR
Falecimento em: 23/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento: 23/08/2025 - 00:00
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação: SEPULTADO
SABINO JOSE MACHADO - 92 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 23/08/2025
Data e Horário do Velório: 23/08/2025 - 18:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 24/08/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS
Situação: VELANDO
SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS - 87 anos - ASSAI/PR
Falecimento em: 23/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: ASSAI-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: ASSAI-PR
Situação:
SIMBELINA RODRIGUES DE MATOS - 84 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 23/08/2025
Data e Horário do Velório: 23/08/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 24/08/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO