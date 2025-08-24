Lista de falecimentos dos dias 23 e 24 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 10h11 deste domingo (24).





APARECIDA AMELIA BATISTA - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/08/2025

Data e Horário do Velório: 24/08/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 24/08/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

APPARECIDO APPOLINARIO - 92 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Falecimento em: 24/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SANTO ANTONIO DA PLATINA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA

Situação:





JOAO MARIANO - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/08/2025

Data e Horário do Velório: 24/08/2025 - 17:00

Local do Velório: R:MESSIAS DE OLIVEIRA ,150-GUILHERME PIRES -IG.LUZ DO MUNDO

Data e Horário do Sepultamento: 25/08/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





MIRIELLY MICHALAK ROSA SAUTER - 0 anos - SARANDI/PR

Falecimento em: 24/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE INAJA

Situação:





OLINDA CONCEIÇÃO ASSIS DE SOUZA - 98 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/08/2025

Data e Horário do Velório: 24/08/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 24/08/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





CLARINDA DA SILVA - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/08/2025

Data e Horário do Velório: 23/08/2025 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 2 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 23/08/2025 - 16:30

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





CLEIDE FATIMA PEREIRA - 64 anos - SIQUEIRA CAMPOS/PR

Falecimento em: 23/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SIQUEIRA CAMPOS-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SIQUEIRA CAMPOS-PR

Situação:





EDINEZ DA SILVA - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/08/2025

Data e Horário do Velório: 24/08/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 24/08/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





JOSE MIGUEL DOS SANTOS - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/08/2025

Data e Horário do Velório: 23/08/2025 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 2 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 24/08/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





JUAREZ FERNADO LEITE - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação:





JURANDIR IZIDORO DA ROCHA - 71 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 23/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARCIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS - 51 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO C/ ACOM.

Data e Horário do Sepultamento: 24/08/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação:





MARIA LUIZA BUENO FONSECA - 73 anos - SAPOPEMA/PR

Falecimento em: 23/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SAPOPEMA/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE SAPOPEMA

Situação:





MARIA LUIZA VIEIRA FRANCO SCARPIM - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/08/2025

Data e Horário do Velório: 23/08/2025 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 24/08/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





MIRIAM NEVES EL BADOUY - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/08/2025

Data e Horário do Velório: 23/08/2025 - 18:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 24/08/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





ORLANDO MATEUS PADER - 95 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/08/2025

Data e Horário do Velório: 23/08/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 23/08/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





OSWALDIR ALVES COSTA - 46 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/08/2025

Data e Horário do Velório: 23/08/2025 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 24/08/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





RAFAEL DA SILVA CONDE - 2 anos - IBAITI/PR

Falecimento em: 23/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento: 23/08/2025 - 00:00

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: SEPULTADO





SABINO JOSE MACHADO - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/08/2025

Data e Horário do Velório: 23/08/2025 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 24/08/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS - 87 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 23/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ASSAI-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ASSAI-PR

Situação:





SIMBELINA RODRIGUES DE MATOS - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/08/2025

Data e Horário do Velório: 23/08/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 24/08/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO