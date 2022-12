Lista de falecimentos dos dias 23 e 24 de dezembro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







ADELINA NOVAIES FERREIRA - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/12/2022

Data e Horário do Velório: 23/12/2022 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 23/12/2022 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO

VILMA MARIA FERNANDES ROSA - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/12/2022

Data e Horário do Velório: 24/12/2022 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 24/12/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ANNA JOSEPHA PERES DOS SANTOS - 94 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 23/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

DIRCE BARBOSA CAETANO - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/12/2022

Data e Horário do Velório: 24/12/2022 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 24/12/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





GERALDA DE LIMA SILVA - 75 anos - JAPIRA/PR

Falecimento em: 23/12/2022

Data e Horário do Velório: 24/12/2022 - 01:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 24/12/2022 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





GLORIA SCANAVEZ MARTINS - 84 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 23/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ISABEL DE SOUZA ALVES - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/12/2022

Data e Horário do Velório: 24/12/2022 - 08:00

Local do Velório: IG ASS DEUS - R SÃO VICENTE, 168 / CENTRO

Data e Horário do Sepultamento: 24/12/2022 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: VELANDO