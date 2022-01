Lista de falecimentos dos dias 23 e 24 de janeiro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 07h05.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





GENY DA SILVA MASSI - 76 anos - CAMBÉ

Comunicação em: 24/01/2022 - 06H17

Falecimento em: 24/01/2022

Local do Velório: CAPELA CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento: 24/01/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

SUZI ROBERTA PIRES - 47 anos - LONDRINA

Comunicação em: 23/01/2022 - 22H43

Falecimento em: 23/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





VICTOR MANOEL DA SILVA - 18 anos - LONDRINA

Comunicação em: 23/01/2022 - 22H39

Falecimento em: 23/01/2022

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 24/01/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





SEBASTIAO CLEMENTINO RODRIGUES - 47 anos - IBAITI

Comunicação em: 23/01/2022 - 21H51

Falecimento em: 23/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





Continua depois da publicidade

MARGARIDA FATIMA SANTOS - 67 anos - LONDRINA

Comunicação em: 23/01/2022 - 21H24

Falecimento em: 23/01/2022

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 24/01/2022 - 10H30

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JOANA MARTINS BUENO - 102 anos - CAMBÉ

Comunicação em: 23/01/2022 - 20H31

Falecimento em: 23/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 24/01/2022 - 13H30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





MOISES DA FONSECA BROCA - 71 anos - LONDRINA

Comunicação em: 23/01/2022 - 19H19

Falecimento em: 23/01/2022

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 24/01/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





LUIZ GONZAGA FERREIRA - 71 anos - LONDRINA

Comunicação em: 23/01/2022 - 19H10

Falecimento em: 23/01/2022

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 24/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA





ANA PROENÇA MIGUEL - 80 anos - LONDRINA

Comunicação em: 23/01/2022 - 18H47

Falecimento em: 23/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 24/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





MARIA ILDA RODRIGUES DE LIMA - 80 anos - CAMBÉ

Comunicação em: 23/01/2022 - 17H41

Falecimento em: 23/01/2022

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





MARIA VICENTINA SIQUEIRA - 90 anos - JAGUAPITÃ

Comunicação em: 23/01/2022 - 17H26

Falecimento em: 23/01/2022

Local do Velório: MUNIC. DE JAGUAPITÃ

Data e Horário do Sepultamento: 24/01/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





FRANCISCO DE JESUS OLIVEIRA - 70 anos - LONDRINA

Comunicação em: 23/01/2022 - 16H55

Falecimento em: 23/01/2022

Local do Velório: RUA TAPUIAS 672-IGREJA O BRASIL P/CRISTO

Data e Horário do Sepultamento: 24/01/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





NEUZA VENANCIO MARTINS - 68 anos - LONDRINA

Comunicação em: 23/01/2022 - 15H36

Falecimento em: 23/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 24/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





PAULO LEME - 74 anos - CAMBÉ

Comunicação em: 23/01/2022 - 15H12

Falecimento em: 23/01/2022

Local do Velório: CAPELA CENTRAL DE CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento: 24/01/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





BENEDITO MIGUEL DA SILVA FILHO - 60 anos - LONDRINA

Comunicação em: 23/01/2022 - 15H03

Falecimento em: 23/01/2022

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 24/01/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





TEREZA EPIFANIO DA SILVA - 85 anos - LONDRINA

Comunicação em: 23/01/2022 - 14H58

Falecimento em: 23/01/2022

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 24/01/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS - 93 anos - LONDRINA

Comunicação em: 23/01/2022 - 09H33

Falecimento em: 23/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 24/01/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. TAMARANA