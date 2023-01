Lista de falecimentos dos dias 23 e 24 de janeiro de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







ARNALDO ANTONIO DA SILVA - 74 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 24/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

MARGARIDA MARINI - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMP

Data e Horário do Sepultamento: 24/01/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:





MAURA APARECIDA MANOEL CHAVES - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/01/2023

Data e Horário do Velório: 24/01/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 24/01/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

ADELINA ALVES PAULINO - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/01/2023

Data e Horário do Velório: 23/01/2023 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 23/01/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





ALDUINO ROGERO - 63 anos - BELA V DO PARAISO/PR

Falecimento em: 23/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

ANA VIEIRA NETTO - 86 anos - LONDRINA /PR

Falecimento em: 23/01/2023

Data e Horário do Velório: 23/01/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 24/01/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





ANTONIO EVARISTO DE LIMA - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/01/2023

Data e Horário do Velório: 24/01/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 24/01/2023 - 13:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO

CONCEIÇAO APARECIDA ABDALLA TEIXEIRA SILVA - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/01/2023

Data e Horário do Velório: 23/01/2023 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 24/01/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





DIRCE ODILIA JARDIM SANTIN - 68 anos - ITAMBARACA/PR

Falecimento em: 23/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ITAMBARACA

Situação:

EDNA FERNANDES DA COSTA - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/01/2023

Data e Horário do Velório: 24/01/2023 - 00:01

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 24/01/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





EMERSON DE OLIVEIRA - 29 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/01/2023

Data e Horário do Velório: 23/01/2023 - 22:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM MARACANÃ

Data e Horário do Sepultamento: 24/01/2023 - 15:30

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO

JOSE ANTONIO SDRUBOLINI - 73 anos - CARLOPOLIS/PR

Falecimento em: 23/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: FARTURA

Situação:





JOSE MARIA BOAS - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/01/2023

Data e Horário do Velório: 24/01/2023 - 03:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 24/01/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO

LUIZ AFONSO SANTANA - 93 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 23/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS - 28 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 23/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR / COM ACOMP.

Data e Horário do Sepultamento: 24/01/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL SÃO LUIZ

Situação:





ODAIR FERREIRA DA SILVA - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/01/2023

Data e Horário do Velório: 23/01/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ABATIA

Situação:





ORPHELINA RIBEIRO - 98 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/01/2023

Data e Horário do Velório: 24/01/2023 - 00:01

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 24/01/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





PALMIRA DE SOUZA DA SILVA - 81 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 23/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JATAIZINHO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





SEBASTIAO GOMES DOS SANTOS - 67 anos - CENTENARIO DO SUL/PR

Falecimento em: 23/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: