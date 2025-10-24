Lista de falecimentos dos dias 23 e 24 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h50 desta sexta-feira (24).





DANIELA DE PAULA MARINHO - 46 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/10/2025

Data e Horário do Velório: 24/10/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 6 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 24/10/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO

LAERTE MIORIN - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/10/2025

Data e Horário do Velório: 24/10/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 24/10/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ALBERTINA BAIOCCO MAULIN - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/10/2025

Data e Horário do Velório: 23/10/2025 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 24/10/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO

ANA MARIA DA SILVA MELLO - 67 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 23/10/2025

Data e Horário do Velório: 24/10/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 24/10/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ANTONIO GUANDELINE - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/10/2025

Data e Horário do Velório: 24/10/2025 - 01:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 24/10/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





APARECIDO CASAVELHA - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/10/2025

Data e Horário do Velório: 23/10/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 24/10/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO

BARBARA FEUCHT - 81 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 23/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: