Lista de falecimentos dos dias 23 e 24 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h50 desta sexta-feira (24).
DANIELA DE PAULA MARINHO - 46 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 24/10/2025
Data e Horário do Velório: 24/10/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 6 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 24/10/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
Receba nossas notícias NO CELULARWHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
LAERTE MIORIN - 87 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 24/10/2025
Data e Horário do Velório: 24/10/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 24/10/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
ALBERTINA BAIOCCO MAULIN - 85 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 23/10/2025
Data e Horário do Velório: 23/10/2025 - 18:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 24/10/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: SEPULTADO
ANA MARIA DA SILVA MELLO - 67 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 23/10/2025
Data e Horário do Velório: 24/10/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA
Data e Horário do Sepultamento: 24/10/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
ANTONIO GUANDELINE - 78 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 23/10/2025
Data e Horário do Velório: 24/10/2025 - 01:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 24/10/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
APARECIDO CASAVELHA - 73 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 23/10/2025
Data e Horário do Velório: 23/10/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 24/10/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: SEPULTADO
BARBARA FEUCHT - 81 anos - ROLANDIA/PR
Falecimento em: 23/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação: