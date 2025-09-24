Lista de falecimentos dos dias 23 e 24 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h05 desta quarta-feira (24).
APARECIDA CATORI DA SILVA - 86 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 24/09/2025
Data e Horário do Velório: 24/09/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 24/09/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: A DEFINIR
Situação: PREPARANDO
ARTHUR LOBCHENKO DO NASCIMENTO - 0 anos - /
Falecimento em: 24/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
CIRSO EXPEDITO DE MELO - 73 anos - ROLÂNDIA/PR
Falecimento em: 24/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
NADYR ZENTIL CALIFANI - 88 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 24/09/2025
Data e Horário do Velório: 24/09/2025 - 12:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 24/09/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
ALICIO MAXIMIANO - 77 anos - JATAIZINHO/PR
Falecimento em: 23/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ALVINO MONTINI - 91 anos - ASSAÍ/PR
Falecimento em: 23/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: ASSAÍ/PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE ASSAÍ
Situação:
ANDERSON GOMES DA SILVA - 38 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 23/09/2025
Data e Horário do Velório: 24/09/2025 - 11:00
Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: CEMITÉRIO DE IBIPORÃ
Situação: PREPARANDO
ANTONIO CARLOS TEIXEIRA - 74 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 23/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ANTONIO MANOEL NUNES - 64 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 23/09/2025
Data e Horário do Velório: 24/09/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 24/09/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
ARMINDO TEIXEIRA - 58 anos - CAMBÉ/PR
Falecimento em: 23/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAMBÉ
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação:
CRISTIANO FIRMO DOS SANTOS - 36 anos - RIBEIRÃO DO PINHAL/PR
Falecimento em: 23/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
HELLE VIBEKE RINK - 82 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 23/09/2025
Data e Horário do Velório: 24/09/2025 - 11:00
Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO COM ACOMPANHAMENTO
Data e Horário do Sepultamento: 24/09/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO