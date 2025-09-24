Lista de falecimentos dos dias 23 e 24 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h05 desta quarta-feira (24).





APARECIDA CATORI DA SILVA - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/09/2025

Data e Horário do Velório: 24/09/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 24/09/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Situação: PREPARANDO

ARTHUR LOBCHENKO DO NASCIMENTO - 0 anos - /

Falecimento em: 24/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





CIRSO EXPEDITO DE MELO - 73 anos - ROLÂNDIA/PR

Falecimento em: 24/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





NADYR ZENTIL CALIFANI - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/09/2025

Data e Horário do Velório: 24/09/2025 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 24/09/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





ALICIO MAXIMIANO - 77 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 23/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ALVINO MONTINI - 91 anos - ASSAÍ/PR

Falecimento em: 23/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ASSAÍ/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE ASSAÍ

Situação:





ANDERSON GOMES DA SILVA - 38 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/09/2025

Data e Horário do Velório: 24/09/2025 - 11:00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO DE IBIPORÃ

Situação: PREPARANDO





ANTONIO CARLOS TEIXEIRA - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANTONIO MANOEL NUNES - 64 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/09/2025

Data e Horário do Velório: 24/09/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 24/09/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ARMINDO TEIXEIRA - 58 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 23/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:





CRISTIANO FIRMO DOS SANTOS - 36 anos - RIBEIRÃO DO PINHAL/PR

Falecimento em: 23/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





HELLE VIBEKE RINK - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/09/2025

Data e Horário do Velório: 24/09/2025 - 11:00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 24/09/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO







