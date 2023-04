Lista de falecimentos dos dias 24 e 25 de abril de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 7h30 desta terça-feira (25).







ALAIDE DOS SANTOS QUEIROZ EMERENCIANO - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/04/2023

Data e Horário do Velório: 25/04/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 25/04/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

ANTONIO JOSE DE PAULA - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/04/2023

Data e Horário do Velório: 25/04/2023 - 15:00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 25/04/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





GERALDO MARQUES - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/04/2023

Data e Horário do Velório: 25/04/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 25/04/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO

ILDEBRANDO CAETANO AMARINHO JUNIOR - 57 anos - CENTENARIO DO SUL/PR

Falecimento em: 25/04/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CENTENARIO DO SUL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MARIA DO CARMO LEAO - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/04/2023

Data e Horário do Velório: 25/04/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 25/04/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





MARIA JOSE FIOREZZE - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/04/2023

Data e Horário do Velório: 25/04/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 25/04/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO