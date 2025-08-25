Lista de falecimentos dos dias 24 e 25 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h10 desta segunda-feira (25).
APARECIDA RIBEIRO DE JESUS - 68 anos - PORECATU/PR
Falecimento em: 25/08/2025
Local do Velório: PORECATU-PR
Local do Sepultamento: PORECATU-PR
ELPIDIO PEREIRA - 78 anos - IBIPORÃ/PR
Falecimento em: 25/08/2025
Local do Velório: IBIPORÃ-PR
Local do Sepultamento: IBIPORÃ-PR
NAIR CAPONI FATOBENI - 92 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 25/08/2025
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
ADELIA MORAES MARTINS - 77 anos - CENTENÁRIO DO SUL/PR
Falecimento em: 24/08/2025
Local do Velório: CENTENÁRIO DO SUL/PR
Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CENTENÁRIO DO SUL
