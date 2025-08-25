Lista de falecimentos dos dias 24 e 25 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h10 desta segunda-feira (25).









APARECIDA RIBEIRO DE JESUS - 68 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 25/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PORECATU-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PORECATU-PR

Situação:

ELPIDIO PEREIRA - 78 anos - IBIPORÃ/PR

Falecimento em: 25/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: IBIPORÃ-PR

Situação:





NAIR CAPONI FATOBENI - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:





ADELIA MORAES MARTINS - 77 anos - CENTENÁRIO DO SUL/PR

Falecimento em: 24/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CENTENÁRIO DO SUL/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CENTENÁRIO DO SUL

Situação:







