Lista de falecimentos dos dias 24 e 25 de janeiro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 07h23.



PEDRO ABEL DE OLIVEIRA - 73 anos - LONDRINA

Comunicação em: 25/01/2022 - 06H38

Falecimento em: 25/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MANOEL LOPES DA SILVA FILHO - 77 anos - SERTANÓPOLIS

Comunicação em: 25/01/2022 - 05H26

Falecimento em: 25/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ANALIA DE OLIVEIRA MALVEZI - 88 anos - LONDRINA

Comunicação em: 25/01/2022 - 04H10

Falecimento em: 25/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





VIVALDO ESTEVAM DE SOUZA - 56 anos - CAMBÉ

Comunicação em: 25/01/2022 - 04H00

Falecimento em: 24/01/2022

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 25/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL ROLÂNDIA





JORGE LUIZ TRAVAGLIA - 63 anos - LONDRINA

Comunicação em: 25/01/2022 - 03H42

Falecimento em: 25/01/2022

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 25/01/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





ROSA MARIA HIDALGO - 70 anos - LONDRINA

Comunicação em: 25/01/2022 - 01H58

Falecimento em: 25/01/2022

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 25/01/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ARY COELHO - 93 anos - LONDRINA

Comunicação em: 25/01/2022 - 01H39

Falecimento em: 24/01/2022

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 25/01/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





LOURENA DE OLIVEIRA - 68 anos - TAMARANA

Comunicação em: 25/01/2022 - 00H59

Falecimento em: 24/01/2022

Local do Velório: MUN. DE TAMARANA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE TAMARANA





NEUSA DANTAS RODRIGUES LEANDRO - 76 anos - CAMBÉ

Comunicação em: 25/01/2022 - 00H46

Falecimento em: 24/01/2022

Local do Velório: MUN. DE CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





IOLANDA BELUCO - 88 anos - LONDRINA

Comunicação em: 24/01/2022 - 23H06

Falecimento em: 24/01/2022

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 25/01/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





RENAN RODRIGUES DA SILVA - 34 anos - LONDRINA

Comunicação em: 24/01/2022 - 20H46

Falecimento em: 24/01/2022

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 25/01/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





DARCI PEREIRA DOS SANTOS - 67 anos - LONDRINA

Comunicação em: 24/01/2022 - 20H30

Falecimento em: 24/01/2022

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 25/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





LOURDES DAMAZIO - 55 anos - ROLÂNDIA

Comunicação em: 24/01/2022 - 20H13

Falecimento em: 24/01/2022

Local do Velório: ROLÂNDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE ROLÂNDIA





ZULMIRA DE OLIVEIRA E SOUZA - 90 anos - LONDRINA

Comunicação em: 24/01/2022 - 19H14

Falecimento em: 24/01/2022

Local do Velório: CAPELA. N. SRA DE GUADALUPE - R. MANOEL CARDOSO, 246

Data e Horário do Sepultamento: 25/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





HELIO RUBENS LUCIO FILHO - 34 anos - MARILENA

Comunicação em: 24/01/2022 - 18H34

Falecimento em: 24/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





LUYD DOMINGUES DE MENEZES - 90 anos - LONDRINA

Comunicação em: 24/01/2022 - 17H22

Falecimento em: 24/01/2022

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 25/01/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





ELIZA IWAKURA - 90 anos - LONDRINA

Comunicação em: 24/01/2022 - 16H44

Falecimento em: 24/01/2022

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 25/01/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS





JOSE CLAUDIO RUFINO NEVES - 60 anos - LONDRINA

Comunicação em: 24/01/2022 - 15H52

Falecimento em: 24/01/2022

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 25/01/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





CELINA SILVA MARIA - 75 anos - CORNÉLIO PROCÓPIO

Comunicação em: 24/01/2022 - 14H12

Falecimento em: 24/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





NADIR QUILES DA CUNHA - 70 anos - LONDRINA

Comunicação em: 24/01/2022 - 12H24

Falecimento em: 24/01/2022

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 25/01/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





ARTUR GOMES DOS SANTOS SOBRINHO - 78 anos - LONDRINA

Comunicação em: 24/01/2022 - 10H48

Falecimento em: 24/01/2022

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 25/01/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS





CARLOS DIRCEU CONTIN - 64 anos - LONDRINA

Comunicação em: 24/01/2022 - 08H09

Falecimento em: 24/01/2022

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 25/01/2022 - 12H00

Local do Sepultamento: TELÊMACO BORBA





JOSE LUIZ FERREIRA DOS SANTOS - 61 anos - LONDRINA

Comunicação em: 24/01/2022 - 07H57

Falecimento em: 24/01/2022

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 25/01/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE