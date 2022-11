Lista de falecimentos dos dias 24 e 25 de novembro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







HERTA MARIA WEBER BORGHESI - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/11/2022

Data e Horário do Velório: 25/11/2022 - 10:00

Local do Velório: IG. BATISTA - AV. PARANA, 76 CENTRO

Data e Horário do Sepultamento: 25/11/2022 - 14:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO

MANOEL JOÃO FREIRE - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 25/11/2022 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:





ALECIO CARARO - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/11/2022

Data e Horário do Velório: 24/11/2022 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 25/11/2022 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO