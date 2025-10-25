Pesquisar

Falecimentos dos dias 24 e 25 de outubro de 2025 em Londrina e região

Redação Bonde
25 out 2025 às 09:54

Foto: Guto Rocha
Lista de falecimentos dos dias 24 e 25 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h40 deste sábado (25).


CARLOS ANTONIO PEDRO DA SILVA - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JARDIM ALEGRE/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE

Situação:


EDITE ROSSI GONÇALVES - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:


JOSE DAVI - 82 anos - SANTANA DO ITARARÉ/PR

Falecimento em: 25/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento: 25/10/2025 - 00:00

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: SEPULTADO


MARIA SIQUEIRA DOMICIOLE DA SILVA - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/10/2025

Data e Horário do Velório: 25/10/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 25/10/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO


MAURILIO BONORA - 85 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 25/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:


MAURO SCORSATO - 74 anos - SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO/PR

Falecimento em: 25/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:


SHIREBAI FAREDANI MAJOB - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:


WALDERENE BRETAS DE OLIVEIRA - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:


ANDRE DOMINGUES PEREIRA - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/10/2025

Data e Horário do Velório: 24/10/2025 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 25/10/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL MARAVILHA

Situação: VELANDO


APPARECIDA RAMOS DE SOUZA - 84 anos - LEÓPOLIS/PR

Falecimento em: 24/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: LEOPÓLIS-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: LEOPOLIS

Situação:


CECILIA COSTA CORREIA - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 25/10/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação:


CRISTINEL DRAGOMIR - 52 anos - ASSAÍ/PR

Falecimento em: 24/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:


