Lista de falecimentos dos dias 24 e 25 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h40 deste sábado (25).
CARLOS ANTONIO PEDRO DA SILVA - 65 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 25/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: JARDIM ALEGRE/PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE
Situação:
EDITE ROSSI GONÇALVES - 79 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 25/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
JOSE DAVI - 82 anos - SANTANA DO ITARARÉ/PR
Falecimento em: 25/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento: 25/10/2025 - 00:00
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação: SEPULTADO
MARIA SIQUEIRA DOMICIOLE DA SILVA - 91 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 25/10/2025
Data e Horário do Velório: 25/10/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 25/10/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
MAURILIO BONORA - 85 anos - CAMBÉ/PR
Falecimento em: 25/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
MAURO SCORSATO - 74 anos - SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO/PR
Falecimento em: 25/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
SHIREBAI FAREDANI MAJOB - 88 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 25/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
WALDERENE BRETAS DE OLIVEIRA - 88 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 25/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ANDRE DOMINGUES PEREIRA - 76 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 24/10/2025
Data e Horário do Velório: 24/10/2025 - 23:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 25/10/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: DISTRITAL MARAVILHA
Situação: VELANDO
APPARECIDA RAMOS DE SOUZA - 84 anos - LEÓPOLIS/PR
Falecimento em: 24/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: LEOPÓLIS-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: LEOPOLIS
Situação:
CECILIA COSTA CORREIA - 0 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 24/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO
Data e Horário do Sepultamento: 25/10/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação:
CRISTINEL DRAGOMIR - 52 anos - ASSAÍ/PR
Falecimento em: 24/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação: