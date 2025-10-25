Lista de falecimentos dos dias 24 e 25 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h40 deste sábado (25).





CARLOS ANTONIO PEDRO DA SILVA - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JARDIM ALEGRE/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE

Situação:





EDITE ROSSI GONÇALVES - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOSE DAVI - 82 anos - SANTANA DO ITARARÉ/PR

Falecimento em: 25/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento: 25/10/2025 - 00:00

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: SEPULTADO





MARIA SIQUEIRA DOMICIOLE DA SILVA - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/10/2025

Data e Horário do Velório: 25/10/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 25/10/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





MAURILIO BONORA - 85 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 25/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MAURO SCORSATO - 74 anos - SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO/PR

Falecimento em: 25/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





SHIREBAI FAREDANI MAJOB - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





WALDERENE BRETAS DE OLIVEIRA - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANDRE DOMINGUES PEREIRA - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/10/2025

Data e Horário do Velório: 24/10/2025 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 25/10/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL MARAVILHA

Situação: VELANDO





APPARECIDA RAMOS DE SOUZA - 84 anos - LEÓPOLIS/PR

Falecimento em: 24/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: LEOPÓLIS-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: LEOPOLIS

Situação:





CECILIA COSTA CORREIA - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 25/10/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação:





CRISTINEL DRAGOMIR - 52 anos - ASSAÍ/PR

Falecimento em: 24/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:



