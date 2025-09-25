Lista de falecimentos dos dias 24 e 25 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h20 desta quinta-feira (25).





AGENOR CARLOS SORGE - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/09/2025

Data e Horário do Velório: 25/09/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 25/09/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO

AMAURY PEREIRA DE SOUZA - 66 anos - BELA VISTA DO PARAÍSO/PR

Falecimento em: 24/09/2025

Data e Horário do Velório: 25/09/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 25/09/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO



