Lista de falecimentos dos dias 24 e 25 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h20 desta quinta-feira (25).
AGENOR CARLOS SORGE - 77 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 24/09/2025
Data e Horário do Velório: 25/09/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA
Data e Horário do Sepultamento: 25/09/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA
Situação: VELANDO
AMAURY PEREIRA DE SOUZA - 66 anos - BELA VISTA DO PARAÍSO/PR
Falecimento em: 24/09/2025
Data e Horário do Velório: 25/09/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 25/09/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO