Lista de falecimentos dos dias 25 e 26 de abril de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h desta quarta-feira (26).







AMAIR DA APARECIDA FERNANDES - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/04/2023

Data e Horário do Velório: 26/04/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 26/04/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

CLEONICE APARECIDA DIONIZIO FERREIRA - 54 anos - IPORA/PR

Falecimento em: 26/04/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LUIS FERNANDO GOMES DOS SANTOS - 48 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/04/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

LUIZ CARLOS PELISARI - 51 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 26/04/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





NEUSA RODRIGUES - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/04/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





PEDRO FERREIRA DE SOUZA - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/04/2023

Data e Horário do Velório: 26/04/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/04/2023 - 15:30

Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ

Situação: PREPARANDO





ABEDENEGO BATISTA - 75 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 25/04/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: