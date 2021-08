Lista de falecimentos dos dias 25 e 26 de agosto de 2021 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 07h29.

TEREZINHA RODRIGUES OLIVEIRA CRUZ - 87 anos - ASSAÍ

Comunicação em: 26/08/2021 - 04H57

Falecimento em: 26/08/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTRO





WILSON VICENTE PELISSON - 71 anos - IBIPORÃ

Comunicação em: 26/08/2021 - 03H54

Falecimento em: 26/08/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTRO

DALMO CRISPINIANO DOS SANTOS - 64 anos - BELA VISTA DO PARAÍSO

Comunicação em: 26/08/2021 - 02H23

Falecimento em: 25/08/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE BELA VISTA DO PARAÍSO

ANTONIO ADEMIR TIRONI - 58 anos - LONDRINA

Comunicação em: 26/08/2021 - 01H21

Falecimento em: 25/08/2021

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/08/2021 - 11H00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS





ERMELINDA RIBEIRO BATISTÃO - 72 anos - LONDRINA

Comunicação em: 26/08/2021 - 00H45

Falecimento em: 25/08/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 26/08/2021 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

MARIA ODETE ZANONI DE FREITAS - 73 anos - LONDRINA

Comunicação em: 26/08/2021 - 00H36

Falecimento em: 25/08/2021

Local do Velório: CAPELA 6 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/08/2021 - 13H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

LAZARO SALTON - 82 anos - LONDRINA

Comunicação em: 26/08/2021 - 00H10

Falecimento em: 25/08/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF (12H00)

Data e Horário do Sepultamento: 26/08/2021 - 14H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





LUZIA FRUTUOSO DA SILVA - 79 anos - LONDRINA

Comunicação em: 25/08/2021 - 23H21

Falecimento em: 25/08/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 26/08/2021 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

JORDÃO CANDIDO MONTEIRO - 71 anos - LONDRINA

Comunicação em: 25/08/2021 - 23H03

Falecimento em: 25/08/2021

Local do Velório: A DEFINIR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: A DEFINIR

RODRIGO JAIR CASARIN - 57 anos - LONDRINA

Comunicação em: 25/08/2021 - 22H07

Falecimento em: 25/08/2021

Local do Velório: SALA DE CELEBRAÇÃO PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/08/2021 - 14H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





YOSHIMI MINOWA TAKAHASHI - 91 anos - LONDRINA

Comunicação em: 25/08/2021 - 21H29

Falecimento em: 25/08/2021

Local do Velório: I.E. HOLLINES, RUA TEREZINA N° 81

Data e Horário do Sepultamento: 26/08/2021 - 16H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

MARIA DIVINA CARRARA OLIVEIRA - 84 anos - LONDRINA

Comunicação em: 25/08/2021 - 20H50

Falecimento em: 25/08/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 26/08/2021 - 11H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

MATEUS DE OLIVEIRA AMARILLA - 46 anos - LONDRINA

Comunicação em: 25/08/2021 - 20H41

Falecimento em: 25/08/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 26/08/2021 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





IRACY GUERRA ROSA DA CONCEIÇÃO - 82 anos - LONDRINA

Comunicação em: 25/08/2021 - 19H22

Falecimento em: 25/08/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 26/08/2021 - 11H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

EURICO KREMPEL - 95 anos - LONDRINA

Comunicação em: 25/08/2021 - 18H28

Falecimento em: 25/08/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/08/2021 - 10H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

NATALINA VAZ DE LIMA - 75 anos - LONDRINA

Comunicação em: 25/08/2021 - 17H21

Falecimento em: 25/08/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 26/08/2021 - 10H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





ANA VICENTE CARNEIRO - 82 anos - JAGUAPITÃ

Comunicação em: 25/08/2021 - 17H03

Falecimento em: 25/08/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTRO

EVA DA SILVA PACHECO - 74 anos - ROLÂNDIA

Comunicação em: 25/08/2021 - 16H56

Falecimento em: 25/08/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTRO





SABINA MARIA GAETA - 91 anos - LONDRINA

Comunicação em: 25/08/2021 - 15H10

Falecimento em: 25/08/2021

Local do Velório: MUNIC. DE PEDRINHAS PAULISTAS (SP)

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTRO





MANOEL DOS SANTOS - 76 anos - LONDRINA

Comunicação em: 25/08/2021 - 15H05

Falecimento em: 25/08/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/08/2021 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

ADALGISA GABRIEL PINTO - 59 anos - ROLÂNDIA

Comunicação em: 25/08/2021 - 14H37

Falecimento em: 25/08/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 26/08/2021 - 11H00

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MUNHOZ MELO





ANTONIA BENEDITA GOSMATI - 47 anos - RIBEIRÃO CLARO

Comunicação em: 25/08/2021 - 13H06

Falecimento em: 25/08/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTRO





ALZIRA AUGUSTA VAINE - 60 anos - LONDRINA

Comunicação em: 25/08/2021 - 13H03

Falecimento em: 25/08/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/08/2021 - 10H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





REGINALDO GOZZO - 58 anos - IBIPORÃ

Comunicação em: 25/08/2021 - 09H54

Falecimento em: 25/08/2021

Local do Velório: MUNIC DE IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTRO

JOAO BATISTA MENDONCA - 68 anos - LONDRINA

Comunicação em: 25/08/2021 - 09H32

Falecimento em: 25/08/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 26/08/2021 - 11H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA