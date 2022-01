Lista de falecimentos dos dias 25 e 26 de janeiro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 07h18.



JOSE RIBEIRO DA SILVA - 64 anos - ITAMBARACÁ

Comunicação em: 26/01/2022 - 05h55

Falecimento em: 26/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ANTONIO ANARDINO DE FRAGA - 81 anos - LONDRINA

Comunicação em: 26/01/2022 - 04H08

Falecimento em: 26/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ANA MARIA CAVALIERI GOMES - 80 anos - LONDRINA

Comunicação em: 26/01/2022 - 04H01

Falecimento em: 26/01/2022

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 26/01/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





YAIKO TAKADA - 84 anos - LONDRINA

Comunicação em: 26/01/2022 - 03H56

Falecimento em: 26/01/2022

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 26/01/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





OSWALDO SCHIABEL - 82 anos - CORNÉLIO PROCÓPIO

Comunicação em: 26/01/2022 - 02H54

Falecimento em: 26/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





RAIMUNDO FLORIANO - 67 anos - LONDRINA

Comunicação em: 26/01/2022 - 00H57

Falecimento em: 25/01/2022

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 26/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARIA CASSIANA GARRIDO - 98 anos - CAMBÉ

Comunicação em: 26/01/2022 - 00H28

Falecimento em: 25/01/2022

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE CAMBÉ





FLAVIA MARCONDES CARDOSO DE MOURA - 45 anos - LONDRINA

Comunicação em: 25/01/2022 - 23H08

Falecimento em: 25/01/2022

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 26/01/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





ANTONIA JEREMIAS DO NASCIMENTO - 80 anos - LONDRINA

Comunicação em: 25/01/2022 - 21H24

Falecimento em: 25/01/2022

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





ERNESTINA MARIA DA SILVA - 91 anos - SERTANÓPOLIS

Comunicação em: 25/01/2022 - 20H20

Falecimento em: 25/01/2022

Local do Velório: SERTANÓPOLIS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE SERTANÓPOLIS





ISIDORO ROCCATO - 90 anos - PARANAVAÍ

Comunicação em: 25/01/2022 - 20H04

Falecimento em: 25/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





APARECIDA MAFFI MEDEIROS - 81 anos - LONDRINA

Comunicação em: 25/01/2022 - 19H08

Falecimento em: 25/01/2022

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO MARAVILHA

Data e Horário do Sepultamento: 26/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL MARAVILHA





ANTONIO FERNANDES FILHO - 71 anos - IBIPORÃ

Comunicação em: 25/01/2022 - 18H49

Falecimento em: 25/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





DELMA VEDENEI FRANDIZOLI - 80 anos - LONDRINA

Comunicação em: 25/01/2022 - 18H21

Falecimento em: 25/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 26/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





FRANCISCO FERNANDES - 88 anos - ROSÁRIO DO IVAÍ

Comunicação em: 25/01/2022 - 16H09

Falecimento em: 25/01/2022

Local do Velório: DIRETO P/ SEPULTAR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





CARLOS VIANA LOPES - 83 anos - LIDIANÓPOLIS

Comunicação em: 25/01/2022 - 15H14

Falecimento em: 25/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





PEDRO FAGOTTI - 99 anos - LONDRINA

Comunicação em: 25/01/2022 - 14H29

Falecimento em: 25/01/2022

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR COM ACOMP.

Data e Horário do Sepultamento: 26/01/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





JULIA DE BARROS - 85 anos - CORNÉLIO PROCÓPIO

Comunicação em: 25/01/2022 - 12H17

Falecimento em: 25/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





FABIO DE ALMEIDA ALEIXO - 34 anos - LONDRINA

Comunicação em: 25/01/2022 - 10H15

Falecimento em: 25/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 26/01/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARIA APARECIDA MARQUES - 74 anos - LONDRINA

Comunicação em: 25/01/2022 - 09H17

Falecimento em: 25/01/2022

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 26/01/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE