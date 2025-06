Lista de falecimentos dos dias 25 e 26 de junho de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9 horas dest quinta-feira.









CELIA APARECIDA CASSIANO VIEIRA - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/06/2025

Data e Horário do Velório: 26/06/2025 - 16:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 27/06/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: PREPARANDO





MARCIO AZALIM - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação:

NT GRAZIELA TOLENTINO CLEBIS - 0 anos - JAGUAPITA/PR

Falecimento em: 26/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ANTONIA FRANCISCA - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/06/2025

Data e Horário do Velório: 26/06/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 26/06/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO