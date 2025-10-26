Pesquisar

Obituário

Falecimentos dos dias 25 e 26 de outubro de 2025 em Londrina e região

Redação Bonde
26 out 2025 às 11:06

Foto: Guto Rocha
Lista de falecimentos dos dias 25 e 26 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 11h03 deste domingo  (26).


CANDIDA STRAMANDINOLI PEDRERO - 91 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 26/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: CAMBE
Situação:

EDWARD DA MOTTA FERREIRA - 85 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 26/10/2025
Data e Horário do Velório: 26/10/2025 - 11:00
Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA
Data e Horário do Sepultamento: 26/10/2025 - 16:30
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO


MARIA ROSA FERNANDES SOLANO - 91 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 26/10/2025
Data e Horário do Velório: 26/10/2025 - 13:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 26/10/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO

SERGIO ELIAS DE OLIVEIRA - 69 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 26/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: SANTA CECILIA DO PAVAO-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: SANTA CECILIA DO PAVAO-PR
Situação:


ANA LUCIA GOMES GARCIA - 54 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 25/10/2025
Data e Horário do Velório: 26/10/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 26/10/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: SÃO PAULO
Situação: VELANDO

ANTONIO DE SOUZA - 88 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 25/10/2025
Data e Horário do Velório: 26/10/2025 - 11:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 26/10/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO


