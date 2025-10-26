Lista de falecimentos dos dias 25 e 26 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 11h03 deste domingo (26).





CANDIDA STRAMANDINOLI PEDRERO - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBE

Situação:

EDWARD DA MOTTA FERREIRA - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/10/2025

Data e Horário do Velório: 26/10/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 26/10/2025 - 16:30

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





MARIA ROSA FERNANDES SOLANO - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/10/2025

Data e Horário do Velório: 26/10/2025 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/10/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO

SERGIO ELIAS DE OLIVEIRA - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SANTA CECILIA DO PAVAO-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SANTA CECILIA DO PAVAO-PR

Situação:





ANA LUCIA GOMES GARCIA - 54 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/10/2025

Data e Horário do Velório: 26/10/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/10/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: VELANDO

ANTONIO DE SOUZA - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/10/2025

Data e Horário do Velório: 26/10/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 26/10/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO



