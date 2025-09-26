Lista de falecimentos dos dias 25 e 26 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h15 desta sexta-feira (26).









DONIZETE SEVERINO DA SILVA - 54 anos - CAMBÉ/PR

DONIZETE SEVERINO DA SILVA - 54 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 26/09/2025

Data e Horário do Velório: 26/09/2025 - 10:30

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/09/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO

ANA STELLA DA SILVA - 87 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 25/09/2025

Data e Horário do Velório: 26/09/2025 - 00:01

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/09/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





ANGELA DUARTE GARCIA - 82 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 25/09/2025

Data e Horário do Velório: 26/09/2025 - 09:00

Local do Velório: VELORIO EM CAMBÉ SAI ÀS 09:00 HORAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/09/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO





ANTONIO LUIZ GUIN - 61 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 25/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: BANDEIRANTES

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA - 83 anos - ALTÔNIA/PR

Falecimento em: 25/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANTONIO ULISSES DA CUNHA - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/09/2025

Data e Horário do Velório: 25/09/2025 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/09/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





AYLTON SALGUEIRO DE ARO DIAS - 69 anos - ROLÂNDIA/PR

Falecimento em: 25/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





CRISTIANE SANTOS MARTINS - 44 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/09/2025

Data e Horário do Velório: 25/09/2025 - 21:46

Local do Velório: RUA VER. PRIMO MONTESCHIO, 435 - ZONA 02 - CAPELA MUNICIPAL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





DAMARIS NOEMIA PACHECO - 39 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/09/2025

Data e Horário do Velório: 26/09/2025 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 27/09/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





DAVI LUCCA RAMOS MARTINS - 11 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/09/2025

Data e Horário do Velório: 25/09/2025 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL - SAIR AS 08:20

Data e Horário do Sepultamento: 26/09/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





ELISANGELA MEDEIROS DE ARAUJO TAVARES - 49 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/09/2025

Data e Horário do Velório: 26/09/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 27/09/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





ENZO GABRIEL DE SOUZA CAMARGO - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO FAMILIA VAI DESPEDIR NO CEMITÉRIO

Data e Horário do Sepultamento: 25/09/2025 - 16:30

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





HELENA KINUI ISHIKAWA - 78 anos - ASSAÍ/PR

Falecimento em: 25/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JAIR OMODEI - 74 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 25/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOAO DELICATO JUNIOR - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/09/2025

Data e Horário do Velório: 26/09/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/09/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





JORGE BUENO - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/09/2025

Data e Horário do Velório: 25/09/2025 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 26/09/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





JORGINA TAVARES AJARILLA - 98 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/09/2025

Data e Horário do Velório: 25/09/2025 - 15:00

Local do Velório: RUA:MATOGROSSO , 806 ,IG.PRESB.INDEPENDENTE

Data e Horário do Sepultamento: 26/09/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





JOSE EMILIO ENZ - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/09/2025

Data e Horário do Velório: 25/09/2025 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/09/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





LOURDES GUZZI SIMAO - 80 anos - JAGUAPITÃ/PR

Falecimento em: 25/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA ALTAMIRA BRUST CORREA - 95 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/09/2025

Data e Horário do Velório: 26/09/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 26/09/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





MARIA DE LOURDES ALBERTINI SARTI - 88 anos - LUPIONÓPOLIS/PR

Falecimento em: 25/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ONEDINA RODRIGUES ADAS - 82 anos - ROLÂNDIA/PR

Falecimento em: 25/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ROLANDIA-PR

Situação:





PAULO ROBERTO FERNANDES - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/09/2025

Data e Horário do Velório: 25/09/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 26/09/2025 - 13:00

Local do Sepultamento: CEMITERIO DE BELA VISTA DO PARAISO

Situação: VELANDO





PEDRO BELIATTO - 66 anos - PRIMEIRO DE MAIO /PR

Falecimento em: 25/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





REGINA MARIA RODRIGUES - 54 anos - FLORESTÓPOLIS/PR

Falecimento em: 25/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: FLORESTOPOLIS-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ROGERIO DOS ANJOS MARTINS - 46 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 25/09/2025

Data e Horário do Velório: 26/09/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 26/09/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ROZINALDO LUIZ BURIM - 53 anos - IBIPORÃ/PR

Falecimento em: 25/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





VANDERLEI DONIZETE DE LIMA - 49 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/09/2025

Data e Horário do Velório: 26/09/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM MARACANÃ

Data e Horário do Sepultamento: 26/09/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO



