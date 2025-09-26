Lista de falecimentos dos dias 25 e 26 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h15 desta sexta-feira (26).
DONIZETE SEVERINO DA SILVA - 54 anos - CAMBÉ/PR
Falecimento em: 26/09/2025
Data e Horário do Velório: 26/09/2025 - 10:30
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 26/09/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO
ANA STELLA DA SILVA - 87 anos - TAMARANA/PR
Falecimento em: 25/09/2025
Data e Horário do Velório: 26/09/2025 - 00:01
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 26/09/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
ANGELA DUARTE GARCIA - 82 anos - CAMBÉ/PR
Falecimento em: 25/09/2025
Data e Horário do Velório: 26/09/2025 - 09:00
Local do Velório: VELORIO EM CAMBÉ SAI ÀS 09:00 HORAS
Data e Horário do Sepultamento: 26/09/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: PREPARANDO
ANTONIO LUIZ GUIN - 61 anos - BANDEIRANTES/PR
Falecimento em: 25/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: BANDEIRANTES
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA - 83 anos - ALTÔNIA/PR
Falecimento em: 25/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ANTONIO ULISSES DA CUNHA - 87 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 25/09/2025
Data e Horário do Velório: 25/09/2025 - 22:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 26/09/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS
Situação: VELANDO
AYLTON SALGUEIRO DE ARO DIAS - 69 anos - ROLÂNDIA/PR
Falecimento em: 25/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
CRISTIANE SANTOS MARTINS - 44 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 25/09/2025
Data e Horário do Velório: 25/09/2025 - 21:46
Local do Velório: RUA VER. PRIMO MONTESCHIO, 435 - ZONA 02 - CAPELA MUNICIPAL
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
DAMARIS NOEMIA PACHECO - 39 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 25/09/2025
Data e Horário do Velório: 26/09/2025 - 15:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 27/09/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
DAVI LUCCA RAMOS MARTINS - 11 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 25/09/2025
Data e Horário do Velório: 25/09/2025 - 15:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL - SAIR AS 08:20
Data e Horário do Sepultamento: 26/09/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
ELISANGELA MEDEIROS DE ARAUJO TAVARES - 49 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 25/09/2025
Data e Horário do Velório: 26/09/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 27/09/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
ENZO GABRIEL DE SOUZA CAMARGO - 0 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 25/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: DIRETO FAMILIA VAI DESPEDIR NO CEMITÉRIO
Data e Horário do Sepultamento: 25/09/2025 - 16:30
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: SEPULTADO
HELENA KINUI ISHIKAWA - 78 anos - ASSAÍ/PR
Falecimento em: 25/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
JAIR OMODEI - 74 anos - CAMBÉ/PR
Falecimento em: 25/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
JOAO DELICATO JUNIOR - 81 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 25/09/2025
Data e Horário do Velório: 26/09/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 26/09/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS
Situação: VELANDO
JORGE BUENO - 75 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 25/09/2025
Data e Horário do Velório: 25/09/2025 - 23:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 26/09/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: VELANDO
JORGINA TAVARES AJARILLA - 98 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 25/09/2025
Data e Horário do Velório: 25/09/2025 - 15:00
Local do Velório: RUA:MATOGROSSO , 806 ,IG.PRESB.INDEPENDENTE
Data e Horário do Sepultamento: 26/09/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: VELANDO
JOSE EMILIO ENZ - 65 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 25/09/2025
Data e Horário do Velório: 25/09/2025 - 21:00
Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 26/09/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: VELANDO
LOURDES GUZZI SIMAO - 80 anos - JAGUAPITÃ/PR
Falecimento em: 25/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
MARIA ALTAMIRA BRUST CORREA - 95 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 25/09/2025
Data e Horário do Velório: 26/09/2025 - 06:00
Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA
Data e Horário do Sepultamento: 26/09/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: VELANDO
MARIA DE LOURDES ALBERTINI SARTI - 88 anos - LUPIONÓPOLIS/PR
Falecimento em: 25/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ONEDINA RODRIGUES ADAS - 82 anos - ROLÂNDIA/PR
Falecimento em: 25/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: ROLANDIA-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: ROLANDIA-PR
Situação:
PAULO ROBERTO FERNANDES - 71 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 25/09/2025
Data e Horário do Velório: 25/09/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 26/09/2025 - 13:00
Local do Sepultamento: CEMITERIO DE BELA VISTA DO PARAISO
Situação: VELANDO
PEDRO BELIATTO - 66 anos - PRIMEIRO DE MAIO /PR
Falecimento em: 25/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
REGINA MARIA RODRIGUES - 54 anos - FLORESTÓPOLIS/PR
Falecimento em: 25/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: FLORESTOPOLIS-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
ROGERIO DOS ANJOS MARTINS - 46 anos - CAMBÉ/PR
Falecimento em: 25/09/2025
Data e Horário do Velório: 26/09/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 26/09/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
ROZINALDO LUIZ BURIM - 53 anos - IBIPORÃ/PR
Falecimento em: 25/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: IBIPORA-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
VANDERLEI DONIZETE DE LIMA - 49 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 25/09/2025
Data e Horário do Velório: 26/09/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA DO JARDIM MARACANÃ
Data e Horário do Sepultamento: 26/09/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO