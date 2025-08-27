Lista de falecimentos dos dias 26 e 27 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h05 desta quarta-feira (27).









MARIA ELIDIA DA SILVA - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:

ALEXANDRE EMIDIO VALENTIM - 43 anos - ROLÂNDIA/PR

Falecimento em: 26/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLÂNDIA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ANTONIO MACEDO DE ALMEIDA - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/08/2025

Data e Horário do Velório: 26/08/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 27/08/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





DANIELA MARQUES DE MENDONÇA BERNARDES - 37 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SÃO PEDRO DO IVAÍ/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ/PR

Situação:





EDSON BUCK DIAS - 64 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/08/2025

Data e Horário do Velório: 27/08/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/08/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





ELZA DE DEUS SOUZA - 76 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 26/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





EVERALDO GOMES DA SILVA - 57 anos - IVAIPORÃ/PR

Falecimento em: 26/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





FERNANDO FERREIRA CUBAS - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/08/2025

Data e Horário do Velório: 26/08/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/08/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





NESTOR TEIXEIRA - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/08/2025

Data e Horário do Velório: 26/08/2025 - 16:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 27/08/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





NEUZA INACIO DA SILVA MACIEL - 72 anos - GUARACI/PR

Falecimento em: 26/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: GUARACI-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: GUARACI-PR

Situação:





NILCELIO NANTES - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/08/2025

Data e Horário do Velório: 26/08/2025 - 13:30

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 26/08/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





RN DE MARIA EDUARDA SANTANA BORGES - 0 anos - IBIPORÃ/

Falecimento em: 26/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





VANI THEODORO DE ALMEIDA - 85 anos - SAO JOSÉ DA BOA BISTA /PR

Falecimento em: 26/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ALDEMITE APARECIDO RODRIGUES DA SILVA - 36 anos - ROLÂNDIA/PR

Falecimento em: 25/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:







