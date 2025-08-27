Lista de falecimentos dos dias 26 e 27 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h05 desta quarta-feira (27).
MARIA ELIDIA DA SILVA - 81 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 27/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação:
ALEXANDRE EMIDIO VALENTIM - 43 anos - ROLÂNDIA/PR
Falecimento em: 26/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: ROLÂNDIA-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
ANTONIO MACEDO DE ALMEIDA - 88 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 26/08/2025
Data e Horário do Velório: 26/08/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE
Data e Horário do Sepultamento: 27/08/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
DANIELA MARQUES DE MENDONÇA BERNARDES - 37 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 26/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: SÃO PEDRO DO IVAÍ/PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ/PR
Situação:
EDSON BUCK DIAS - 64 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 26/08/2025
Data e Horário do Velório: 27/08/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 27/08/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
ELZA DE DEUS SOUZA - 76 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR
Falecimento em: 26/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
EVERALDO GOMES DA SILVA - 57 anos - IVAIPORÃ/PR
Falecimento em: 26/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
FERNANDO FERREIRA CUBAS - 82 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 26/08/2025
Data e Horário do Velório: 26/08/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 27/08/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
NESTOR TEIXEIRA - 80 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 26/08/2025
Data e Horário do Velório: 26/08/2025 - 16:00
Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 27/08/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
NEUZA INACIO DA SILVA MACIEL - 72 anos - GUARACI/PR
Falecimento em: 26/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: GUARACI-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: GUARACI-PR
Situação:
NILCELIO NANTES - 71 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 26/08/2025
Data e Horário do Velório: 26/08/2025 - 13:30
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 26/08/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JOÃO XXIII
Situação: SEPULTADO
RN DE MARIA EDUARDA SANTANA BORGES - 0 anos - IBIPORÃ/
Falecimento em: 26/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: IBIPORÃ-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
VANI THEODORO DE ALMEIDA - 85 anos - SAO JOSÉ DA BOA BISTA /PR
Falecimento em: 26/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ALDEMITE APARECIDO RODRIGUES DA SILVA - 36 anos - ROLÂNDIA/PR
Falecimento em: 25/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação: