Lista de falecimentos dos dias 26 e 27 de janeiro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 07h23.



LUCILA TEREZINHA TONIN FERRAZ - 77 anos - PRIMEIRO DE MAIO

Comunicação em: 27/01/2022 - 06H40

Falecimento em: 27/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA DIVA DA LUZ - 70 anos - LONDRINA

Comunicação em: 27/01/2022 - 05H12

Falecimento em: 27/01/2022

Local do Velório: IGREJA PRESBITERIANA HEBROM - AV JOSE VENTURA PINTO 584

Data e Horário do Sepultamento: 27/01/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO





BENEDITA BRANDAO DE OLIVEIRA - 73 anos - LONDRINA

Comunicação em: 27/01/2022 - 03H30

Falecimento em: 26/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 27/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





SEBASTIAO IVO ANDRADE DA SILVA - 81 anos - TAMARANA

Comunicação em: 27/01/2022 - 02H25

Falecimento em: 27/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





VILIBALDO DE ARAUJO BRANDAO - 81 anos - LONDRINA

Comunicação em: 27/01/2022 - 02H02

Falecimento em: 26/01/2022

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 27/01/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ELZA DO CARMO PIVA ANDROVICIS - 90 anos - ROLÂNDIA

Comunicação em: 27/01/2022 - 00H12

Falecimento em: 26/01/2022

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ANTONIO MACENA DOS SANTOS - 75 anos - LONDRINA

Comunicação em: 26/01/2022 - 22H50

Falecimento em: 26/01/2022

Local do Velório: DIRETO PARA CREMAÇÃO

Data e Horário do Sepultamento: 27/01/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS





DERCILIA SEIDLER - 67 anos - TAMARANA

Comunicação em: 26/01/2022 - 19H02

Falecimento em: 26/01/2022

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





SHIGEKO MORIOKA - 84 anos - LONDRINA

Comunicação em: 26/01/2022 - 17H26

Falecimento em: 27/01/2022

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





SERGIO LUIS PERGO - 55 anos - LONDRINA

Comunicação em: 26/01/2022 - 16H56

Falecimento em: 26/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 27/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





NM - MARCIA COSTA FERREIRA DUARTE - 0 anos - LONDRINA

Comunicação em: 26/01/2022 - 16H26

Falecimento em: 26/01/2022

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 27/01/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ROSA LIMA DE FREITAS CAMOLESI - 73 anos - LONDRINA

Comunicação em: 26/01/2022 - 15H23

Falecimento em: 26/01/2022

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 27/01/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





SEBASTIAO LOURENÇO DOS SANTOS - 90 anos - LONDRINA

Comunicação em: 26/01/2022 - 15H00

Falecimento em: 26/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/01/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





ALDOMIRO PEDRO PIO DOS SANTOS - 65 anos - LONDRINA

Comunicação em: 26/01/2022 - 14H42

Falecimento em: 26/01/2022

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 27/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





VITOR OTAVIANO DOS SANTOS - 93 anos - LONDRINA

Comunicação em: 26/01/2022 - 11H01

Falecimento em: 26/01/2022

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 27/01/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA