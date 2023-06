Lista de falecimentos dos dias 26 e 27 de junho de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h.







RN - ANA MARIA ROBERTA MOLITOR - 0 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 27/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

ADELINO FRANCISCO DA SILVA - 64 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/06/2023

Data e Horário do Velório: 26/06/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 27/06/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ADEMEIS VENANCIO DA SILVA - 79 anos - FLORESTOPOLIS/PR

Falecimento em: 26/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ANESIA GOMES DA SILVA - 87 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 26/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: