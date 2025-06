Lista de falecimentos dos dias 26 e 27 de junho de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h30 desta sexta-feira (27).





ANTONIO ADOLFO BIAZIN - 79 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 27/06/2025

Data e Horário do Velório: 27/06/2025 - 11:30

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/06/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO

HELENO DE LIRA - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/06/2025

Data e Horário do Velório: 27/06/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 27/06/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO

MARIA APARECIDA DIVINO - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/06/2025

Data e Horário do Velório: 27/06/2025 - 18:00

Local do Velório: (IGREJA) RUA DOS COZINHEIROS, 1140. JD UNIAO D VITORIA I.

Data e Horário do Sepultamento: 28/06/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

MARIA HELENA RAMOS - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/06/2025

Data e Horário do Velório: 27/06/2025 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 28/06/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO

MARIA LEONILDA ALVES DA CUNHA - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/06/2025

Data e Horário do Velório: 27/06/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 27/06/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

ROBERTO WAGNER MARQUESI - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: A DEFINIR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBE OU PARANAVAI - PR

Situação:

ADALGISA PAES LANDIM - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/06/2025

Data e Horário do Velório: 26/06/2025 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/06/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO

ADAO ALVES FERRO - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/06/2025

Data e Horário do Velório: 27/06/2025 - 07:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 27/06/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

ALEXANDRE PINHATI - 49 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/06/2025

Data e Horário do Velório: 27/06/2025 - 10:00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 27/06/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO

AMAURI JOSE ELIAS DOS SANTOS - 69 anos - GUARAPUAVA/PR

Falecimento em: 26/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: