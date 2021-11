Lista de falecimentos dos dias 26 e 27 de novembro de 2021 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h45.

MARIA ALVES DA CRUZ - 72 anos - ASSAÍ

Comunicação em: 27/11/2021 - 09H26

Falecimento em: 27/11/2021

Local do Velório: ASSAÍ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ASSAÍ





JOÃO RIBEIRO DA SILVA - 67 anos - RIBEIRÃO DO PINHAL

Comunicação em: 27/11/2021 - 04H09

Falecimento em: 27/11/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE RIBEIRÃO DO PINHAL





HELENA ALZIRA BARROS SILVA - 69 anos - BELA VISTA DO PARAÍSO

Comunicação em: 27/11/2021 - 04H00

Falecimento em: 27/11/2021

Local do Velório: BELA VISTA DO PARAÍSO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. BELA VISTA DO PARAÍSO





JOSE MODESTO JUNIOR - 69 anos - LONDRINA

Comunicação em: 27/11/2021 - 03H54

Falecimento em: 27/11/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE (INÍCIO 13H00)

Data e Horário do Sepultamento: 27/11/2021 - 16H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





JOSE VITOR TEIXEIRA DA SILVA - 80 anos - LONDRINA

Comunicação em: 27/11/2021 - 02H21

Falecimento em: 26/11/2021

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 27/11/2021 - 16H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA





MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA - 87 anos - LONDRINA

Comunicação em: 27/11/2021 - 00H59

Falecimento em: 26/11/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/11/2021 - 16H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





MARCOS APARECIDO CANDIDO - 59 anos - CAMBARÁ

Comunicação em: 26/11/2021 - 23H51

Falecimento em: 26/11/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





CLAUDEMIR ARRUDA - 57 anos - LONDRINA

Comunicação em: 26/11/2021 - 23H46

Falecimento em: 26/11/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 27/11/2021 - 11H00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS





OZELHA PINTO DE CAMARGO - 70 anos - LONDRINA

Comunicação em: 26/11/2021 - 23H36

Falecimento em: 26/11/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 27/11/2021 - 10H00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS





JOSE PEREIRA DA SILVA - 70 anos - GUAPIRAMA

Comunicação em: 26/11/2021 - 15H10

Falecimento em: 26/11/2021

Local do Velório: MUNIC DE SANTO ANTONIO DA PLATINA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





NAIR CAETANO PANDOLFO - 94 anos - LONDRINA

Comunicação em: 26/11/2021 - 12H13

Falecimento em: 26/11/2021

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/11/2021 - 10H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JARROS - 60 anos - ARAPONGAS

Comunicação em: 26/11/2021 - 11H54

Falecimento em: 26/11/2021

Local do Velório: ARAPONGAS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ARAPONGAS