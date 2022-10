Lista de falecimentos dos dias 26 e 27 de outubro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).





ANDERSON MARCELO CAMRGO - 53 anos - /PR

Falecimento em: 27/10/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





GUMERCINDO ALVES DE SOUZA - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/10/2022

Data e Horário do Velório: 27/10/2022 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 27/10/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

ROSEMEIRE DO CARMO MARTELLO MARTINS - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/10/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ROSILEI MARIA HIROTA - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/10/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

SINEZIO VITOR MARTINS - 61 anos - JABOTI/PR

Falecimento em: 27/10/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





AGNELO FERREIRA SANTOS - 90 anos - CENTENARIO DO SUL/PR

Falecimento em: 26/10/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CENTENARIO DO SUL

Situação:





BEATRIZ VEIGA DE CARVALHO - 22 anos - TAMARANA /PR

Falecimento em: 26/10/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: TAMARANA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





BERNARDO FERREIRA DE MORAES - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/10/2022

Data e Horário do Velório: 26/10/2022 - 17:00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 26/10/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE CAMBE

Situação: SEPULTADO