Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
OBITUÁRIO

Falecimentos dos dias 26 e 27 de outubro de 2025 em Londrina e região

27 out 2025 às 07:44

Compartilhar notícia

Foto: Guto Rocha
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Lista de falecimentos dos dias 26 e 27 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 7h44 desta segunda-feira (27).


IVONE CAMPOS MARTINS - 81 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 27/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


ADAIR APARECIDO SARGGIN JUNIOR - 52 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 26/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:

Publicidade


ADEMAR PATARO - 81 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 26/10/2025
Data e Horário do Velório: 27/10/2025 - 11:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 27/10/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: SÃO PAULO
Situação: PREPARANDO

Cadastre-se em nossa newsletter


APARECIDA PONTES ZOCANTE - 74 anos - FLORESTOPOLIS/PR
Falecimento em: 26/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: FLORESTOPOLIS-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: FLORESTOPOLIS-PR
Situação:

obituários Obituário Londrina Falecimentos quem morreu Acesf Acesf de Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas