Lista de falecimentos dos dias 26 e 27 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 7h44 desta segunda-feira (27).
IVONE CAMPOS MARTINS - 81 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 27/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ADAIR APARECIDO SARGGIN JUNIOR - 52 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 26/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
ADEMAR PATARO - 81 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 26/10/2025
Data e Horário do Velório: 27/10/2025 - 11:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 27/10/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: SÃO PAULO
Situação: PREPARANDO
APARECIDA PONTES ZOCANTE - 74 anos - FLORESTOPOLIS/PR
Falecimento em: 26/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: FLORESTOPOLIS-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: FLORESTOPOLIS-PR
Situação: