Lista de falecimentos dos dias 26 e 27 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 7h44 desta segunda-feira (27).





IVONE CAMPOS MARTINS - 81 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 27/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

ADAIR APARECIDO SARGGIN JUNIOR - 52 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

ADEMAR PATARO - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/10/2025

Data e Horário do Velório: 27/10/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/10/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: PREPARANDO

APARECIDA PONTES ZOCANTE - 74 anos - FLORESTOPOLIS/PR

Falecimento em: 26/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: FLORESTOPOLIS-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: FLORESTOPOLIS-PR

Situação: