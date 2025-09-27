Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Obituário

Falecimentos dos dias 26 e 27 de setembro de 2025 em Londrina e região

Redação Bonde
27 set 2025 às 10:07

Compartilhar notícia

Foto: Guto Rocha
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Lista de falecimentos dos dias 26 e 27 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 10h deste sábado (27).



ARTHUR DE OLIVEIRA BATISTA - 9 anos - LONDRINA/PR

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

Falecimento em: 27/09/2025

Data e Horário do Velório:

Publicidade

Local do Velório: IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS - RUA QUERO QUERO, 54 CJ VIOLIN

Data e Horário do Sepultamento:

Publicidade

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

Publicidade


MARIA DA GLORIA DOS ANJOS SILVA - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/09/2025

Publicidade

Data e Horário do Velório: 27/09/2025 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Publicidade

Data e Horário do Sepultamento: 27/09/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Publicidade

Situação: PREPARANDO


ADENIR MANOEL VOLPINI - 78 anos - SANTA MARIANA/PR

Falecimento em: 26/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SANTA MARIANA/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA

Situação:


CREUZA GOMES PINHEIRO - 65 anos - SANTA CECÍLIA DO PAVÃO/PR

Falecimento em: 26/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:



Logo Bonde
Foto de Perfil de / Redação Bonde

Por Redação Bonde.

Perfil responsável pela produção e publicação de matérias, notas e atualizações jornalísticas do Portal Bonde, em parceria com assessorias de imprensa. Conteúdo apurado, redigido e revisado com responsabilidade, precisão e compromisso com o interesse público.

Acesf Acesf de Londrina Falecimentos obituário Obituário Londrina obituários
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas