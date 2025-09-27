Lista de falecimentos dos dias 26 e 27 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 10h deste sábado (27).









ARTHUR DE OLIVEIRA BATISTA - 9 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS - RUA QUERO QUERO, 54 CJ VIOLIN

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

MARIA DA GLORIA DOS ANJOS SILVA - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/09/2025

Data e Horário do Velório: 27/09/2025 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 27/09/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





ADENIR MANOEL VOLPINI - 78 anos - SANTA MARIANA/PR

Falecimento em: 26/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SANTA MARIANA/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA

Situação:





CREUZA GOMES PINHEIRO - 65 anos - SANTA CECÍLIA DO PAVÃO/PR

Falecimento em: 26/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:







