Lista de falecimentos dos dias 26 e 27 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 10h deste sábado (27).
ARTHUR DE OLIVEIRA BATISTA - 9 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 27/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS - RUA QUERO QUERO, 54 CJ VIOLIN
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
MARIA DA GLORIA DOS ANJOS SILVA - 77 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 27/09/2025
Data e Horário do Velório: 27/09/2025 - 12:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 27/09/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: PREPARANDO
ADENIR MANOEL VOLPINI - 78 anos - SANTA MARIANA/PR
Falecimento em: 26/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: SANTA MARIANA/PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA
Situação:
CREUZA GOMES PINHEIRO - 65 anos - SANTA CECÍLIA DO PAVÃO/PR
Falecimento em: 26/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação: