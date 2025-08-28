Lista de falecimentos dos dias 27 e 28 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h15 desta quinta-feira (28).









ELIAS SOARES DOS SANTOS - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/08/2025

Data e Horário do Velório: 28/08/2025 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 29/08/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

GILBERTO SERIGATI - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





HEROTIDES DE OLIVEIRA - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





IRENE FELIX DE SOUZA - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/08/2025

Data e Horário do Velório: 28/08/2025 - 09:00

Local do Velório: IG. MISSOES MUNDIAIS - R. FRANCISCO LUCAS LOPES, 556

Data e Horário do Sepultamento: 28/08/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





MARCOS ANTONIO EZIDIO DA SILVA - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/08/2025

Data e Horário do Velório: 28/08/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 28/08/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





ORIPA FUNES FERREIRA - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação:





ZELIRA BARZOTTO SPOLADORE - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/08/2025

Data e Horário do Velório: 28/08/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 28/08/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





APARECIDA RODRIGUES ALABARCE LINO - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/08/2025

Data e Horário do Velório: 28/08/2025 - 09:00

Local do Velório: IG. METODISTA - AV. RIO DE JANEIRO, 587 CENTRO

Data e Horário do Sepultamento: 28/08/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





BRUNO MICHEL DIAS GONCALVES - 35 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR -COM ACOMPANHAMENTO NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 28/08/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: I.M.L





DIOGO DE ABREU - 41 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/08/2025

Data e Horário do Velório: 27/08/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 28/08/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





DIRCE FAJARDO PASQUALINOTTO - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





DIVA DO CARMO SILVA - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/08/2025

Data e Horário do Velório: 28/08/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 28/08/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





HILDA FUMIE TAZIMA - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/08/2025

Data e Horário do Velório: 28/08/2025 - 07:00

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SANTA MARIANA

Data e Horário do Sepultamento: 28/08/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. SANTA MARIANA

Situação: VELANDO





JANICE BIALTA BERNAL - 64 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 27/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOAO MARIA DE LIMA - 75 anos - QUATIGUA/PR

Falecimento em: 27/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JORGE TARO FUZIKI - 77 anos - SANTA AMÉLIA/PR

Falecimento em: 27/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE MORELLI NETO - 87 anos - CAMBARÁ/PR

Falecimento em: 27/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE PAULO DO NASCIMENTO - 73 anos - NOVA FÁTIMA/PR

Falecimento em: 27/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE RABELO - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/08/2025

Data e Horário do Velório: 27/08/2025 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 28/08/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





JURACY MARCOS DA SILVA - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/08/2025

Data e Horário do Velório: 28/08/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 28/08/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





MARIA BENEDITA BUENO - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/08/2025

Data e Horário do Velório: 28/08/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 28/08/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO







