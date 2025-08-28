Lista de falecimentos dos dias 27 e 28 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h15 desta quinta-feira (28).
ELIAS SOARES DOS SANTOS - 68 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 28/08/2025
Data e Horário do Velório: 28/08/2025 - 13:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 29/08/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
GILBERTO SERIGATI - 72 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 28/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
HEROTIDES DE OLIVEIRA - 87 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 28/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
IRENE FELIX DE SOUZA - 69 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 28/08/2025
Data e Horário do Velório: 28/08/2025 - 09:00
Local do Velório: IG. MISSOES MUNDIAIS - R. FRANCISCO LUCAS LOPES, 556
Data e Horário do Sepultamento: 28/08/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
MARCOS ANTONIO EZIDIO DA SILVA - 62 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 28/08/2025
Data e Horário do Velório: 28/08/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 28/08/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: VELANDO
ORIPA FUNES FERREIRA - 85 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 28/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação:
ZELIRA BARZOTTO SPOLADORE - 79 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 28/08/2025
Data e Horário do Velório: 28/08/2025 - 06:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 28/08/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS
Situação: VELANDO
APARECIDA RODRIGUES ALABARCE LINO - 79 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 27/08/2025
Data e Horário do Velório: 28/08/2025 - 09:00
Local do Velório: IG. METODISTA - AV. RIO DE JANEIRO, 587 CENTRO
Data e Horário do Sepultamento: 28/08/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: PREPARANDO
BRUNO MICHEL DIAS GONCALVES - 35 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 27/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR -COM ACOMPANHAMENTO NO CEMITERIO
Data e Horário do Sepultamento: 28/08/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: I.M.L
DIOGO DE ABREU - 41 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 27/08/2025
Data e Horário do Velório: 27/08/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 28/08/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
DIRCE FAJARDO PASQUALINOTTO - 89 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 27/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
DIVA DO CARMO SILVA - 82 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 27/08/2025
Data e Horário do Velório: 28/08/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 28/08/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
HILDA FUMIE TAZIMA - 62 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 27/08/2025
Data e Horário do Velório: 28/08/2025 - 07:00
Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SANTA MARIANA
Data e Horário do Sepultamento: 28/08/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. SANTA MARIANA
Situação: VELANDO
JANICE BIALTA BERNAL - 64 anos - JATAIZINHO/PR
Falecimento em: 27/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
JOAO MARIA DE LIMA - 75 anos - QUATIGUA/PR
Falecimento em: 27/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
JORGE TARO FUZIKI - 77 anos - SANTA AMÉLIA/PR
Falecimento em: 27/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
JOSE MORELLI NETO - 87 anos - CAMBARÁ/PR
Falecimento em: 27/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
JOSE PAULO DO NASCIMENTO - 73 anos - NOVA FÁTIMA/PR
Falecimento em: 27/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
JOSE RABELO - 74 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 27/08/2025
Data e Horário do Velório: 27/08/2025 - 18:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 28/08/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
JURACY MARCOS DA SILVA - 61 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 27/08/2025
Data e Horário do Velório: 28/08/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 28/08/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
MARIA BENEDITA BUENO - 61 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 27/08/2025
Data e Horário do Velório: 28/08/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE
Data e Horário do Sepultamento: 28/08/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS
Situação: VELANDO